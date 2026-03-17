ＴＯブックス<500A.T>が６連騰で約１カ月ぶりに上場来高値を更新している。１６日の取引終了後に、２６年４月期の単独業績予想について、売上高を１０６億６４００万円から１１０億～１１３億円（前期比１６．７～１９．９％増）へ、営業利益を１４億５００万円から１７億～１９億円（同４７．９～６５．３％増）へ、純利益を９億６７００万円から１１億５０００万～１３億円（同４８．３～６７．７％増）へ上方修正した。



各電子書店で実施したポイント還元施策や無料試し読みキャンペーンなどの施策を背景に、電子書籍の販売が好調に推移し、新規ユーザーの獲得も進んだことが要因。また、昨年７月にテレビ放送が開始された「水属性の魔法使い」「白豚貴族ですが前世の記憶が生えたのでひよこな弟育てます」などのアニメ化作品に加え、今年１月にテレビ放送が開始された「穏やか貴族の休暇のすすめ。」なども原作小説やコミックスの販売増加に寄与したほか、市場への出荷冊数の適正化を進めたことで製造コストの低減が進んだことも利益押し上げに貢献した。



なお、同時に発表した第３四半期累計（２５年５月～２６年１月）決算は、前期は四半期決算を開示していないため前年同期との比較はできないものの、売上高８２億４９００万円、営業利益１３億５６００万円、純利益９億４７００万円だった。



出所：MINKABU PRESS