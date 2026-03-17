「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日正午現在で任天堂<7974.T>が「売り予想数上昇」１位となっている。



１７日の東証プライム市場で任天堂が続落。５日に世界同時発売したＮｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ ２（ニンテンドースイッチ・ツー）向けソフト「ぽこ あ ポケモン」の累計販売本数が、発売後４日間で２２０万本を突破したと１２日に公表し、足もとで見直し買いが流入した。同社は２月２７日に株式売り出しを発表したが、売出価格は８３４７円に決定し、１６日には受渡日を迎えている。株式売り出しは一巡したものの、足もとの株価は売り出し価格を大きく上回る水準となっており利益確定売りも警戒されている。



出所：MINKABU PRESS