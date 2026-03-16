絵本『きみがいるから』（マイクロマガジン社）の原画展が4月1日（水）から福岡県筑後市ニワノホンヤにて開催される。

【画像】絵本『きみがいるから』の原画展が開催

どんなに落ち込んだ時だってきみ（猫）がいれば大丈夫。きみへの想いをそのまんま一冊の絵本にこめて。愛猫とのかけがえのない毎日を詩情たっぷりに綴った絵本。

発売後即重版した人気絵本『きみがいるから』の原画のほか、貴重な未掲載作品やラフなども展示される。

■著者情報くさか みなこ文と絵、どちらも手がける絵本作家。保護猫のピノ、モナと東京の郊外でくらす。宮城県出身上智大学英文学科卒童美連会員。主な著書に『いちにちパンダ』（作：大塚健太 小学館）、『もりねこ』（絵：品田紗桜里 文研出版）、『あなたがうまれたとき』『くろねこリリーのひとりだち』（絵：横須賀香 小学館）、『ねこのおふろや』（絵：北村裕花 アリス館）、『まよなかのプレゼント』（絵：よしむらめぐ 岩崎書店）、『こねこねねこの ねこピッツァ』（絵：カワダクニコ ＫＡＤＯＫＡＷＡ）、『きみがいるから』『きみとの さんぽみち』（絵：はしもとみお マイクロマガジン社）などがある。

はしもと みお三重県の古い倉庫にアトリエを構え、動物たちのそのままの姿を木彫りにする彫刻家。材料はクスノキ。この世界に生きている、または生きていた動物たちをモデルにし、その子にもう一度出逢えるような彫刻を目指している。全国各地の美術館で個展を開催中。主な著書に『はじめての木彫りどうぶつ手習い帖』（雷鳥社）、『はしもとみお 猫を彫る』（辰巳出版）、絵本『おもいででいっぱいになったら』『トゲトゲ』（KISSA BOOKS）、『ともだちのなまえ』（作：内田麟太郎 教育画劇）、『きみがいるから』『きみとの さんぽみち』（文：くさかみなこ マイクロマガジン社）などがある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）