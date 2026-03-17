アーレスティ <5852> [東証Ｐ] が3月17日後場(13:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の23億円の黒字→30億円の黒字(前期は28.9億円の赤字)に30.4％上方修正した。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の2.2億円の黒字→9.2億円の黒字(前年同期は1.9億円の赤字)に4.2倍増額した計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の32円→42円(前期は28円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

第３四半期決算公表時点では、第４四半期会計期間における主にダイカスト事業北米の業績動向、為替相場の変動、非営業項目の会計処理について不確実性があったため通期予想を据え置いておりましたが、現時点において一定程度の合理的な見通しが得られたため上記のとおり修正いたします。



通期の親会社株主に帰属する当期純利益が前回予想を上回る見込みとなったことから、１株当たり16円としておりました期末配当予想を26円（前回予想比＋10円増配）に修正いたします。これにより、2026年３月期の年間配当金は１株当たり42円となる予定です。

