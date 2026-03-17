“ひろゆき”こと西村博之氏 （C）ORICON NewS inc.

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　実業家のひろゆきこと西村博之氏が17日、自身のXを更新。高市早苗首相の答弁をめぐり、私見を述べた。

【動画】高市首相の「命を絶つ子ども」めぐる実際の答弁（当該箇所より）

　16日の参院予算委員会において、立憲民主党の小沢雅仁参院議員が「総理に伺います。1週間で10人の子どもが命を絶っているということが、現状であります。子どもたちが自らの命を絶つという社会に、未来はないと思います。子どもたちの命を守るために、内閣総理大臣として、どのように向き合って、子どもの命を守るために総動員をして、命を救う、そのご決意もお伺いしたい」と問いかけた。

　これに対して、高市首相は「多くの子どもさんたちに、お伝えをしたいのは、あなたはひとりで生まれてきたんじゃないということです。お父さん、お母さん。そして、おじいちゃん、おばあちゃん、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん…と数えていきますと、7代前まで、直系だけで250人を超えるご先祖様が大人になり、また子宝に恵まれ、そのすごい偶然、すごい奇跡的な幸運に恵まれて、ひとりの命がある。自分の命の重さもそうだし、他人様の命もそうだということは、ぜひみんなで共有したいと思います。その上で、今年の1月に更新した、子どもの自殺対策推進パッケージなどに基づいて、地方自治体とも連携しなければなりませんけど、子どもさんの自殺対策を進めてまいります」と応じた。

　ひろゆき氏は、Xで「自殺を考える子供に「7代さかのぼると、あなたには250人以上の先祖が居て幸運に恵まれている。あなたの命は重い」と言うことで、自殺を辞めると思っている大人が居ることにびっくり。自殺しようとする子供が何を考えているか？という事に本当に興味が無いんだろうなぁ。高市総理の事なんですけどね」としたためた。