ひろゆき、高市首相の「命を絶つ子ども」めぐる答弁に私見「子供が何を考えているかという事に本当に興味が無いんだろうなぁ」
実業家のひろゆきこと西村博之氏が17日、自身のXを更新。高市早苗首相の答弁をめぐり、私見を述べた。
【動画】高市首相の「命を絶つ子ども」めぐる実際の答弁（当該箇所より）
16日の参院予算委員会において、立憲民主党の小沢雅仁参院議員が「総理に伺います。1週間で10人の子どもが命を絶っているということが、現状であります。子どもたちが自らの命を絶つという社会に、未来はないと思います。子どもたちの命を守るために、内閣総理大臣として、どのように向き合って、子どもの命を守るために総動員をして、命を救う、そのご決意もお伺いしたい」と問いかけた。
これに対して、高市首相は「多くの子どもさんたちに、お伝えをしたいのは、あなたはひとりで生まれてきたんじゃないということです。お父さん、お母さん。そして、おじいちゃん、おばあちゃん、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん…と数えていきますと、7代前まで、直系だけで250人を超えるご先祖様が大人になり、また子宝に恵まれ、そのすごい偶然、すごい奇跡的な幸運に恵まれて、ひとりの命がある。自分の命の重さもそうだし、他人様の命もそうだということは、ぜひみんなで共有したいと思います。その上で、今年の1月に更新した、子どもの自殺対策推進パッケージなどに基づいて、地方自治体とも連携しなければなりませんけど、子どもさんの自殺対策を進めてまいります」と応じた。
ひろゆき氏は、Xで「自殺を考える子供に「7代さかのぼると、あなたには250人以上の先祖が居て幸運に恵まれている。あなたの命は重い」と言うことで、自殺を辞めると思っている大人が居ることにびっくり。自殺しようとする子供が何を考えているか？という事に本当に興味が無いんだろうなぁ。高市総理の事なんですけどね」としたためた。
【動画】高市首相の「命を絶つ子ども」めぐる実際の答弁（当該箇所より）
16日の参院予算委員会において、立憲民主党の小沢雅仁参院議員が「総理に伺います。1週間で10人の子どもが命を絶っているということが、現状であります。子どもたちが自らの命を絶つという社会に、未来はないと思います。子どもたちの命を守るために、内閣総理大臣として、どのように向き合って、子どもの命を守るために総動員をして、命を救う、そのご決意もお伺いしたい」と問いかけた。
ひろゆき氏は、Xで「自殺を考える子供に「7代さかのぼると、あなたには250人以上の先祖が居て幸運に恵まれている。あなたの命は重い」と言うことで、自殺を辞めると思っている大人が居ることにびっくり。自殺しようとする子供が何を考えているか？という事に本当に興味が無いんだろうなぁ。高市総理の事なんですけどね」としたためた。