Photo: ハル

たまたま見つけたこの謎の金属リング。一見ガジェットのようなこちらは「Snatch（スナッチ）」（日本での購入価格は税込11,000円）。あらゆる布バッグを“斜めがけ化”できるアイデア商品です。

便利そうだし、何より見た目がかっこいいので、期間限定のポップアップで買ってみました。

あのストレスから解放された

Photo: ハル

たとえば、トートバッグ。自転車に乗るときや、重い荷物が入っているとき、肩からずり落ちてくるのが地味にストレスでした。そういう「斜めがけできたら楽なのに」と思うバッグこそ、Snatchの出番。バッグの布地をSnatchで固定することで、ショルダーストラップを後付けできるんです。

Photo: ハル

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布製バッグはもちろん、IKEAの袋にも使えます。

独特なギミックがおもしろい

Photo: ハル

Snatchを生み出したのは、ブルックリン発のデザインスタジオ「CW&T」。建築やエンジニアリング、アートなどのバックボーンを持つ、デザイナー夫婦によるブランドです。スタイリッシュで機能的なプロダクトを数多く手がけていて、そのユニークな発想にも注目です。

Photo: ハル

Snatchは、写真左からカラビナ、芯パーツ、ロックリング（留め具）という3つのパーツで構成されています。くるみボタンのように芯パーツを巻いた状態で、カラビナの輪っか部分を通し、裏側をロックリングで留めるという工程で、かなりしっかり固定されます。

Photo: ハル

ちょっと知恵の輪っぽい感覚もあって、くぼみとパーツの向きが合わないとうまく通せないのですが、そのぶん勝手に外れることはなさそう。 よく考えられているなと感心しました。

Photo: ハル

ちなみに、少し手こずりつつも、厚手のキャンバス地にも取り付けられました。

Photo: ハル

付属するストラップもユニークで、1インチごとにループが織り込まれているため、カラビナを通す位置によって細かく長さ調整ができます。余った部分はカットして、端を熱処理すれば短くすることも可能。追加の金具なしで調整できるのがスマートですね。

Photo: ハル

片面には3Mの再帰反射プリント入りで、さりげなく夜間の視認性にも配慮されています。こんなショルダーストラップ、かなり珍しいのでは。

AirTagも仕込んでおけます

Image: CW&T

さらに、内径がAirTagにぴったり対応しているので、バッグに仕込んでおくことも可能。このギミックがまたニクイ。持ち運びやすさが増すだけでなく、紛失対策にもひと役買ってくれそうです。

実用品として便利なのはもちろんですが、それ以上に、「Snatchを持っている」こと自体にテンション上がります。だって、カッコいいんだもの。