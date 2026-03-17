オイシックス新潟アルビレックスBCは17日、井口和朋投手が3月16日付で移籍のため退団したことを発表した。なお、井口はメキシカンリーグのベラクルス・イーグルスにてプレーを続けることが決定している。

▼ 井口和朋

「この度、3月16日よりメキシカンリーグのベラクルスイーグルスに移籍することになりました。開幕直後でこれからチームで力を合わせて戦っていこうという時期に離れることになり、2月のキャンプから一緒に仕上げてきたチームメイト、そして幼少期を過ごした新潟に恩返しをする前に去ることは、とても寂しいです。ファイターズを戦力外になった2023年から、海外で野球をしてみたいという次の目標がありました。このタイミングでチャンスが目の前に来たため、オイシックス新潟アルビレックスBCの皆さんに背中を押していただき、今回挑戦することを決めました。新潟での活躍を期待してくれていた方、ファイターズの時から応援してくれた方、オリックスで僕を見つけてくれた方。みなさん、僕の次の挑戦を温かく見守っていただけたら嬉しいです。そしてまた、縁があって新潟でプレーできるとなった際には、是非球場に見に来てください！行ってきます！グラシアス！」