辻希美の夫・杉浦太陽、三男・幸空（こあ）くんとの「男2人銭湯」ショット公開「大きくなりましたね」「無邪気な姿に癒された」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】俳優の杉浦太陽が3月15日、自身のブログを更新。三男の幸空（こあ）くんとの銭湯ショットを公開した。
【写真】45歳5児のパパタレ「大きくなりましたね」銭湯で牛乳イッキ飲みする三男の姿
杉浦は「こあと銭湯」「男2人銭湯 めちゃ嬉しそうに、お風呂を楽しんでくれたよ」とつづり、幸空くんと2人で銭湯に訪れたことを報告。幸空くんが腰に手を当て、牛乳を飲むショットを投稿している。
また「セイアとソラと昔よく、行ってて、それを思い出しながら…なんか、人生2周目な感じしたw コアとのお風呂の絆です」と長男や次男との思い出もつづっている。
この投稿にファンからは「男2人銭湯最高ですね」「大きくなりましたね」「無邪気な姿に癒された」「銭湯には牛乳ですね」「こんな日常の瞬間が幸せですね」などといった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】45歳5児のパパタレ「大きくなりましたね」銭湯で牛乳イッキ飲みする三男の姿
◆杉浦太陽、三男・幸空（こあ）くんとの銭湯ショット披露
杉浦は「こあと銭湯」「男2人銭湯 めちゃ嬉しそうに、お風呂を楽しんでくれたよ」とつづり、幸空くんと2人で銭湯に訪れたことを報告。幸空くんが腰に手を当て、牛乳を飲むショットを投稿している。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿にファンからは「男2人銭湯最高ですね」「大きくなりましたね」「無邪気な姿に癒された」「銭湯には牛乳ですね」「こんな日常の瞬間が幸せですね」などといった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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