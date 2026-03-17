「カジュアル難しい」→【LEPSIM】真似するだけでOK♡「大人のきれいめ着こなし術」

ラフに寄りすぎない大人のカジュアルは、簡単そうに見えて「意外とバランスが難しい」と感じる人も多いのでは？ アイテム選びを少し変えるだけで、こなれた雰囲気のカジュアルコーデが作れます。今回は【LEPSIM（レプシィム）】のアイテムを使った「大人のきれいめカジュアルコーデ」をご紹介します。

ラフときれいめのバランスが絶妙な大人コーデ

リラクシーなスウェットパンツは、大人世代にもおすすめのカジュアルアイテム。合わせる際、トップスはきれいめに寄せるのがポイントです。シャツを使ったコーデならクリーンな印象を作りやすく、トレンド感ある雰囲気に。さらにレースキャミを重ねれば、おしゃれ上級者の着こなしに格上げできそうです。

ゆったりこなれ感のあるレイヤードコーデ

甘さのあるブラウスは1枚で着るより、レイヤードでトレンド感ある雰囲気に仕上げてみて。透かし編みのキャミを重ねることで、立体感と抜け感を作ります。ボトムはジーンズで程よくカジュアルダウン。きれいめアイテムを着崩すのではなく、程よく抜け感を補うのがポイントです。

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Writer：licca.M