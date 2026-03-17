WBC準決勝・イタリアがベネズエラに敗戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は16日（日本時間17日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準決勝で世界ランク14位のイタリアが同5位のベネズエラに2-4で逆転負け。侍ジャパンが準々決勝で屈した中南米の強豪に屈し、史上初の決勝進出を逃した。それでもフランシスコ・セルベリ監督は、戦前の予想を大きく覆す4強入りを果たしたナインを称えた。

イタリアの快進撃が止まった。敗戦後は、喜ぶベネズエラとは対照的にベンチで呆然。多くの選手がショックから動けなかった。セルべリ監督に声をかけられたナインはベンチ前に出て、観客席に帽子を脱いで感謝。目に涙を浮かべる選手もおり、ハグで健闘をたたえ合った。最後まで爽やかな戦いぶりだった。

2回に押し出し四球と内野ゴロで2点を先取。フィリーズでメジャー通算109勝を挙げているエース右腕ノラが4回59球を投げ4安打1失点と粘投し、リードで後半を迎えた。ただ7回に4連打を浴びて逆転を許した。

試合後の会見でセルべリ監督は「ベネズエラを称えないといけない。失投すれば打たれてしまう。ベネズエラを称賛したい」と相手を称賛した。

イタリアは世界ランク14位。投手でノラ、ロレンゼン、打者では昨季32発のパスカンティーノとメジャーで実績のある選手もいるが、メジャー傘下に所属する選手も少なくない。米紙「USAトゥデイ」が開幕前の2日時点で紹介した米ブックメーカー「ベットMGM」の優勝オッズでは101倍がつき、1次ラウンドでは同3位の米国、6位のメキシコと同組だったため突破は厳しいかに思われていた。

しかし、蓋を開けてみれば米国を相手に大金星を挙げるなど、4戦全勝で1次ラウンド1位通過。準々決勝はプエルトリコに8-6で競り勝ち、史上初のベスト4へ進んだ。

快進撃を支えたセルベリ監督は「『君たちはこの大会のチャンピオンだ』とみんなに伝えた。誰もこれを予想していなかった。とても誇りに思う」と胸を張った。本塁打を打った際に名曲「トゥーランドット」が球場に流れ、打った選手がベンチ内のエスプレッソマシンでエスプレッソを淹れて飲み干すセレブレーションも話題に。敗れはしたが、快進撃でWBCに熱狂を呼んだ。



（THE ANSWER編集部）