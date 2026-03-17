「私は正直なだけ」ママ友の『無神経な発言』の数々にカチン！「もう我慢しない」私が下した決断は

これは、友人のA子に聞いた神経が理解できない人とのエピソードです。日常の中で繰り返される無神経な言動に我慢してきたA子が、ある出来事をきっかけに黙るのをやめます。その一言が、関係性と立場を大きく変えることになりました。

最初は冗談だと思い込もうとしていた違和感

私にはある集まりで知り合ったE子というママ友がいます。



最初は「ハキハキして、裏表のない人なのかな」と思っていました。けれど、顔を合わせる回数が増えるにつれ、彼女の言葉の端々に鋭い棘が混じり始めます。





悪気がないを盾にした神経わからん発言

「そのバッグ安物っぽいね」「そんな選択するなんて信じられない！ 後悔しても知らないよ（笑）」会うたびに、私の服装や生き方に対して土足で踏み込んでくる彼女。ただ、その場の雰囲気を壊したくなくて、私は無理に笑って受け流していました。「彼女なりの親切かも」「私が我慢すれば済むことだ」と自分に言い聞かせていたのです。

違和感が確信に変わったのは、数人で食事をしていた時のことです。



私が「最近、仕事がバタバタしていて忙しくて」とこぼすと、E子は「余裕がない人って顔に出るよね」と言いました。



完全に私に向けた言葉でしたが、本人は悪びれる様子もありませんでした。



周囲が一瞬静まり返る中、E子は「私って正直なだけだから。嘘つくの嫌いなの」と続けました。



その瞬間、私ははっきり分かりました。



この人は相手を傷つけている自覚がないのではなく、「自分は正しい」と信じて疑わず、相手の痛みを想像することを放棄しているのだと。