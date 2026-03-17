なでしこリーグ1部の伊賀FCくノ一三重が、独特すぎるスタメン発表で話題

なでしこリーグ1部、伊賀FCくノ一三重のスターティングメンバ―発表が話題を呼んでいる。

日本女子サッカーのなかでアマチュア最高峰の位置づけとなるなでしこリーグは、3月14日、15日の週末に今シーズンの開幕を迎えた。伊賀FCくノ一三重はアウェーでオルカ鴨川と対戦したが、そのスタメン発表をクラブの公式Xが行っている。

その画像は、三重県伊賀市に本拠地を置くことからクラブ名の由来になった「くノ一」にちなみ、女忍者の短刀などを各選手が構えているもの。ユニフォーム姿にそれぞれの選手たちが思い思いのアクションを見せ、永井良明監督も同様にポーズを決めた。その開幕戦は0-0で終えている。

前身のプリマハムFC時代はLリーグ（当時）屈指の強豪で、現在のWEリーグ勢も交えたなでしこリーグ時代は上位争いに顔を出すこともあった。今のアマチュア最高峰の位置づけになってからのリーグ戦では、2021年の優勝のほか直近5シーズンで4シーズンを3位以内で終えている。

ファンからは「監督がゾロ」「なんで鞘ごとやねん」「どうやって鞘から剣抜くの？」「監督かわいいな」「監督さんがいちばんはっちゃけとるやん」「カッコいい」「選手の写真が強すぎる」「なんだこれ」との声があがっている。（FOOTBALL ZONE編集部）