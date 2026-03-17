東京・江東区のキッザニア東京で１７日、ＴＢＳの「情報番組制作スタジオ」が期間限定オープンした。同局の杉山真也、宇賀神メグアナウンサーが同日、同所で取材会を行った。

同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜、前５時２０分）のスタジオを再現した空間で、アナウンサー、技術スタッフなどを体験できる。

杉山アナは「生放送くらい緊張する」と背筋を伸ばして、子どもたちのアクティビティーを見学。「本当にお疲れさまでした。すばらしかったです。最高の放送でした。みんなで力を合わせないといい放送ができないけど、みんなそれぞれの役割で仕事をしていて頼もしかった」と一人一人に対しフィードバックを実施。特にアナウンサーを体験した２人のフリートークには驚いたという。

宇賀神アナも「緊張すると思うけど、明るくやっていてよかった」とコメント。「情報番組はチームワークが大事なので、よかったら他の役割でも」と再訪を呼びかけ「テレビ局で一緒に働けたらうれしいです」と笑顔。「シマエナガ体操の動画もお待ちしています」と番組ＰＲも忘れなかった。