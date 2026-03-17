『TGC KIDS フェス 2026』7・28開催 MCは竹ぱら、ゲストにしなこ・KOGYARU・ひめらぶ
東京ガールズコレクション（TGC）がプロデュースするキッズ向けイベント『TGC KIDS フェス 2026 supported by PROF』が、7月28日に東京・Zepp Haneda（TOKYO）で開催されることが決定した。
【写真】『TGC KIDS フェス 2026』MC＆出演者
MCには原宿発のクリエイターアイドル・竹下☆ぱらだいすが決定。ゲストとして、“原宿のプリンセス”として知られるしなこ、ギャル雑誌『egg』の妹メディアから誕生したKOGYARU、2025年10月にデビューした小学生メンバーによる5人組アイドルグループ・ひめらぶの出演も発表された。
同イベントは、ファッションや音楽、ダンス、メイクなどさまざまなカルチャーを取り入れたキッズ向けエンターテインメントフェス。SNSの発展によりオンラインでエンタメに触れる機会が増えた中、リアル会場ならではの体験を通して、子どもたちが夢や憧れに近づく場を提供することを目的としている。
イベントではファッションショーやゲストパフォーマンスなどを予定しているほか、会場の模様は「TGC KIDS」公式YouTubeでもライブ配信する。
また、こども写真館を展開するスタジオアリスと共同で「TGC KIDS オーディション 2026 supported by スタジオアリス」も開催。キッズモデル部門に加え、家族でランウェイを歩く「ファミリー部門」も設けられ、合格者にはイベントステージ出演や広告モデルのチャンスが用意される。
オーディションの応募期間は3月17日から4月30日までで、2026年4月1日時点で3歳から11歳の子どもとその家族が対象。エントリーはLINE公式アカウントから受け付ける。
イベントは2部制で開催予定。チケットはきょう17日から先行販売が開始される。
【写真】『TGC KIDS フェス 2026』MC＆出演者
MCには原宿発のクリエイターアイドル・竹下☆ぱらだいすが決定。ゲストとして、“原宿のプリンセス”として知られるしなこ、ギャル雑誌『egg』の妹メディアから誕生したKOGYARU、2025年10月にデビューした小学生メンバーによる5人組アイドルグループ・ひめらぶの出演も発表された。
イベントではファッションショーやゲストパフォーマンスなどを予定しているほか、会場の模様は「TGC KIDS」公式YouTubeでもライブ配信する。
また、こども写真館を展開するスタジオアリスと共同で「TGC KIDS オーディション 2026 supported by スタジオアリス」も開催。キッズモデル部門に加え、家族でランウェイを歩く「ファミリー部門」も設けられ、合格者にはイベントステージ出演や広告モデルのチャンスが用意される。
オーディションの応募期間は3月17日から4月30日までで、2026年4月1日時点で3歳から11歳の子どもとその家族が対象。エントリーはLINE公式アカウントから受け付ける。
イベントは2部制で開催予定。チケットはきょう17日から先行販売が開始される。