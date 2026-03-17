hitomi、持田香織が“リライト”した「体温（蹲）」PV公開 過去MV25曲を再構築
hitomiが、リライト（Re-write）された歌詞で自身の代表曲を再歌唱する「Re:light Project」の第2弾「体温（蹲）」のプロモーションビデオを公開した。
【動画】hitomi「there is...（LOVE）」プロモーションビデオ
今回、歌詞をリライトしたのは、アーティストとして同じ時代を歩んできた持田香織。hitomi本人から直接オファーをし、実現したという。
プロモーションビデオは、過去に発表してきた数々のミュージックビデオの中で歌うhitomiが、次々にリップシンクしていく映像作品となっている。1994年から2015年までにリリースされた25曲のミュージックビデオが使用されている。
hitomiは、28日に東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGEにてワンマンライブ『hitomi Live 2026 - STAND BY』を開催。同ライブに先駆けて行われるレーベルメイトのロックバンド・Nikoんとのツーマン東名阪ツアー『hitomiとNikoん／LIVE TOUR 2026』も、残すところ18日の東京ファイナル公演のみとなっている。
■持田香織 コメント
この度hitomiさんの歌詞のリライトのお話を頂き貴重な体験をさせてもらいましたこと心より感謝申し上げます。既に素晴らしき作品として存在されているものを新たに書き上げることは大変恐縮する思いでありましたが、微力ながらお力になれればと参加させていただきました。
書き連ねた言葉、hitomiさんの歌声により温もりを纏って完成されましたこと尊敬と幸甚に存じます。聴いてくださる方々に素晴らしい時間がありますように。
【動画】hitomi「there is...（LOVE）」プロモーションビデオ
今回、歌詞をリライトしたのは、アーティストとして同じ時代を歩んできた持田香織。hitomi本人から直接オファーをし、実現したという。
プロモーションビデオは、過去に発表してきた数々のミュージックビデオの中で歌うhitomiが、次々にリップシンクしていく映像作品となっている。1994年から2015年までにリリースされた25曲のミュージックビデオが使用されている。
■持田香織 コメント
この度hitomiさんの歌詞のリライトのお話を頂き貴重な体験をさせてもらいましたこと心より感謝申し上げます。既に素晴らしき作品として存在されているものを新たに書き上げることは大変恐縮する思いでありましたが、微力ながらお力になれればと参加させていただきました。
書き連ねた言葉、hitomiさんの歌声により温もりを纏って完成されましたこと尊敬と幸甚に存じます。聴いてくださる方々に素晴らしい時間がありますように。