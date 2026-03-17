◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 ベネズエラ 4-2 イタリア(日本時間17日、ローンデポ・パーク)

勝てば決勝、負ければ終わりのWBC準決勝。日本代表「侍ジャパン」を準々決勝で撃破したベネズエラが、快進撃で勝ち上がってきたイタリアを下し、初の決勝進出を決めました。

ベネズエラはこの試合、序盤の2回裏にイタリア打線の粘りに遭い2点を許す展開となります。4回表にはMLB屈指のスラッガーでもあるエウヘニオ・スアレス選手がソロを放ち1点差と迫りますが、その後も5回、6回とヒットや四球でランナーは出すものの、なかなか追加点が奪えず苦戦します。

するとベネズエラは6回裏にイタリア打線につかまり、申告敬遠やヒットなどで2アウト満塁のピンチを招きます。試合中盤、これ以上点差を広げられたくない状況。この危機にアンヘル・セルパ投手が我慢の投球を披露しました。カウント0-1から低めにツーシームを連投し追い込むと、最後は外角高めにツーシームを決め、見逃し三振。長打が出れば大量失点の可能性もあった大ピンチをしのぎ、ベネズエラベンチも盛り上がります。

すると直後の7回表にようやく打線が奮起。2死1、3塁のチャンスから、ロナルド・アクーニャJr.選手のショートへの内野安打で同点。続くマイケル・ガルシア選手のレフト前ヒット、さらにはルイス・アラエス選手のセンター前ヒットと打線がつながり、この回一挙3得点で、4-2と勝ち越しに成功しました。

一方、ベネズエラ投手陣は細かい継投でイタリア打線を抑え、2回以降失点を許しません。8回にはオリックスでも活躍するマチャド投手が6番手でマウンドにあがり、最速161キロの速球などで2者連続空振り三振に仕留める好投。9回は昨季MLB22セーブのダニエル・パレンシア投手がしっかりおさえ、リードを守り切って4-2で勝利しました。

ベネズエラは初の決勝進出。対戦相手は優勝候補のアメリカです。前回大会で両チームは準々決勝で対戦。試合終盤までベネズエラがリードしつつも、アメリカのトレイ・ターナー選手の逆転満塁弾が飛び出し敗退していました。今大会でそのリベンジを果たせるか注目です。