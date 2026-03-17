【WBC】村上宗隆がつづった“悔しさと誇り”「何も力になれず…」告白に反響 MLBでの飛躍誓う
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した、米大リーグ（MLB）・ホワイトソックスの村上宗隆（26）が17日、自身のインスタグラムを更新。WBCでの激闘を終えて、ファンへの感謝とともに、今大会を振り返るメッセージを記した。
【写真】「成長あるのみです」村上宗隆がつづった“悔しさと誇り”
村上は、「応援してくださったファンの皆様、たくさんのご声援ありがとうございました。何もチームの力になれず申し訳ございません。成長あるのみです」と、自身の成績に対する悔しさをにじませながら、さらなる高みを目指す強い決意を表明している。
続けて「東京ドームから始まり、約2週間すばらしいチームメイト、スタッフ、監督、コーチ、日本中の野球ファンの皆様、TEAM JAPAN として戦えたこと誇りに思います。携わってくれた全ての皆様に感謝致します」と深い感謝を記した。
この投稿に、コメント欄には「お疲れ様でした！今シーズン楽しみにしてます」「たくさんの感動をありがとうございました！」「村上宗隆だからできたはホームランだよ」「何も謝る必要はないです!!」「MLBデビューシーズンが楽しく明るいものになるように応援しております」など、声援が多く寄せられている。
【写真】「成長あるのみです」村上宗隆がつづった“悔しさと誇り”
村上は、「応援してくださったファンの皆様、たくさんのご声援ありがとうございました。何もチームの力になれず申し訳ございません。成長あるのみです」と、自身の成績に対する悔しさをにじませながら、さらなる高みを目指す強い決意を表明している。
この投稿に、コメント欄には「お疲れ様でした！今シーズン楽しみにしてます」「たくさんの感動をありがとうございました！」「村上宗隆だからできたはホームランだよ」「何も謝る必要はないです!!」「MLBデビューシーズンが楽しく明るいものになるように応援しております」など、声援が多く寄せられている。