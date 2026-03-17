現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』の出演者によるスペシャルトークイベントの模様が、3月20日・3月21日にNHK総合で放送されることが決定。あわせて主演の髙石あかりとトミー・バストウからコメントが寄せられた。

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『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫・ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名もなき人々の心の物語に光を当てて代弁者として語り継いだ夫婦の姿を描く。

今回オンエアされるのは、3月16日に大阪と松江の2会場で開催された『ばけばけ』の出演者によるスペシャルトークイベントの模様。大阪会場には、髙石とバストウをはじめ、寛一郎、さとうほなみ、濱正悟、前原瑞樹、野内まる、池谷のぶえ、佐野史郎が登壇。松江会場には、北川景子と板垣李光人が出演した。

イベントの模様は、3月20日18時5分より全国放送されるほか、3月21日8時15分からは関西地域・中国地域向けに45分の拡大版として放送される。メインキャストが一堂に会し、これまでの作品への深い思いを語り尽くすとともに、最終回に向けての見どころをたっぷりと紹介する。

大阪会場に出演した髙石は、「もうクライマックスで、こういった機会も最後だと思うと胸がいっぱいで、とにかく感謝を伝えたいと思っていました」と心境を明かし、「『ばけばけ』は最後まで日常的なお話なので、みなさんの日常に『ばけばけ』が少しでもなじんで、染み込んでいたらうれしいです。みなさんの日々と『ばけばけ』の日々が重なっていたらいいなと思います」と視聴者へメッセージを送った 。

また、撮影終了後に一度日本を離れていたというバストウは、「先週戻ってきました。母国に帰ってきた気持ちです。まだファイナルな気持ちにはなっていないのですが、放送が終わったあとの再来週はすごく落ち込んでしまうかもしれません」と率直な思いを吐露。さらに、妻役を演じた髙石に対し「あかりさんはセリフの通り、『セカイイチ ママサン。』でした。とても優しく、思いやりがあり、僕のたどたどしい日本語にずっとつきあってくれました。心底ありがたいことです」と感謝の言葉を述べた。（文＝リアルサウンド編集部）