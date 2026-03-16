ロバート・プロミン著『こころは遺伝する ＤＮＡはいかに〈わたし〉を形づくるか』（河出書房新社）が3月27日（金）に発売される。

【画像】DNAで性格や知能など〈こころ〉が遺伝する

著者のロバート・プロミンは、行動遺伝学会会長に史上最年少で就任し、半世紀近くにわたり遺伝学研究を牽引してきた行動遺伝学の世界的権威。本書は、100年におよぶ遺伝学研究の集大成として、プロミンがはじめて一般読者向けに著した決定版。

プロミン率いる双子や養子を対象とした縦断研究によって、性格や知能など、私たちの〈こころ〉を形づくるものの正体が明らかに。私たち一人一人のこころの違いは、ほかのすべての要因を合わせたよりも大きな割合で、遺伝によってもたらされていることが判明した。両親から受け継いだDNA――遺伝子――こそが、私たちを私たちたらしめる設計図の源であることがわかった。

「遺伝の影響は歳を重ねるごとに強まる」「家庭も学校も、子どもの将来に違いを生まない」「知能、性格、行動、疾患は、生まれた瞬間に予測できる」など、遺伝の影響がこれまで考えられていたより大きな広範におよぶことが明らかになった。

各界著名人からもコメントが発表された。「本書は、控えめに言っても「革命」である。私たちが当たり前と思ってきたさまざまな概念（平等、公正、能力、疾患、教育、努力など）の前提が変わる。遺伝を否定することが「良識」だった時代は終わったのだ。事実は不快であることもあるが、そこから逃げることは、もはやできない。」――安藤寿康（慶應義塾大学名誉教授、「解説」より一部抜粋）

「最も注目を集める科学分野について、最も著名な世界的権威が書いた、最も魅力的な一冊」――スティーブン・ピンカー（ハーバード大学教授）

米・ガーディアン紙年間ベストブックに選出「一度本書を読んでしまえば、二度と同じ目で世界を見れなくなる。」――《ガーディアン》紙

「生まれたばかりの赤ちゃんが、うつ病や不安神経症、統合失調症にどれだけなりやすいかを、もうすぐ特定できるようになるだろう。その赤ん坊が、読み書きに困難を感じたり、肥満になったり、晩年にはアルツハイマー病を発症しやすいかどうかも、わかるようになるだろう。果たしてこれは、“グッド・ニュース”だろうか?」――スティーヴン・ミズン（英レディング大学教授）

■目次プロローグ第Ⅰ部 なぜＤＮＡが重要なのか第1章 「生まれ」と「育ち」を切り離す第2章 なぜＤＮＡが「自分らしさ」を形づくるといえるのか 社会実験―養子縁組 生物学的実験―ふたご第3章 環境のなかの遺伝第4章 年齢を重ねるほど、遺伝率は高まる第5章 異常は正常である第6章 ジェネラリスト遺伝子第7章 同じ家庭の子どもたちはなぜこんなにも違うのか第8章 ＤＮＡ青写真（ブループリント） 親は重要だが、違いは生まない 学校は重要だが、違いは生まない 人生経験は重要だが、違いは生まない第9章 機会均等と能力主義第Ⅱ部 ＤＮＡ革命第10章 ＤＮＡの基礎知識第11章 遺伝子ハンティング第12章 ＤＮＡ占い第13章 「自分らしさ」を予測する第14章 未来はＤＮＡにあるエピローグペーパーバック版あとがき謝辞解説 遺伝はタブーではなく、事実である 安藤寿康原註

■著者情報ロバート・プロミン（Robert Plomin）キングス・カレッジ・ロンドン精神医学研究所教授。行動遺伝学の世界的権威。行動遺伝学会の会長に史上最年少で就任。2002年、同会からその卓越した生涯研究に対してドブシャンスキー記念賞を授与された。

訳者：田中文（たなか ふみ）翻訳家、医師。東北大学医学部卒業。訳書にムカジー『がん―4000年の歴史（上・下）』『遺伝子―親密なる人類史（上・下）』『細胞―生命と医療の本質を探る（上・下）』（以上、早川書房）などがある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）