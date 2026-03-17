小原正子、娘の卒園前に大号泣を告白「遠慮なく大声でギャン泣き続けました！」

お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が16日に自身のアメブロを更新。卒園を控えた娘・こうめちゃんの幼稚園での出来事に、感極まり涙したことを明かした。

この日、小原は「幼稚園の体操服姿 今日で最後です」と報告し「似合ってたよ」とこうめちゃんの写真を公開。自身が感極まっている様子に、こうめちゃんが「心配そうにみる」とつづり、車に乗ると「もらい うるうるさせてしまった ごめん！」と、こうめちゃんも涙ぐんでしまったことを明かした。

続けて、幼稚園でこうめちゃんを見送った後「ぐっとこらえてこらえてこらえて車内に戻りおいおいと泣きました」と告白。さらに長男・誠希千くんや次男・誠八くんの時のことも思い出したといい「帰宅して遠慮なく大声でギャン泣き続けました！」と号泣したことをつづった。

また、同日に更新したブログでは、こうめちゃんにとって幼稚園で最後となる体操クラスの参観日だったことを報告。親子ドッジボールには夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木や誠希千くん、誠八くんも参加したといい「楽しく動きましたから母、泣く暇もなかったです」とコメントした。

最後に「兄達につづいてこうめちゃんもメダルをいただきました」と授与されたメダルの写真を公開し、ブログを締めくくった。