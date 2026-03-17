株式会社ＡｌｂａＬｉｎｋは、実家の相続に向けた話し合いを経験した２２５人を対象に「実家の相続で揉めたポイントに関するアンケート」を、インターネットで実施。そのデータをランキングにして発表した。

実家の相続に向けた話し合いを経験した２２５人に「実家の相続で揉めたポイント」の１位は「実家の売却（４３.１％）」だった。２位「資産の分け方（２１.３％）」、３位「誰が相続するか（１７.３％）」と答えた人も多くなっている。

実家の相続では「家そのものをどう扱うか」や「財産をどう分けるか」で揉めやすいと判明した。まずは、家を残すのか処分するのかという選択があり、残すにしても処分するにしても「誰が継ぐか」「処分して得た利益をどう分けるか」といった問題が発生している。

実家の相続で揉めた相手で最も多かったのは「兄弟姉妹（５９.２％）」で、６割近くから回答を得た。親が亡くなって実家を相続する場合、自身と兄弟姉妹が相続人であるため、相続人同士で揉めやすいと考えられる。「親が死ぬまでは仲が良かったのに、相続をきっかけに対立してしまった」という声もあった。

２位「親の兄弟姉妹（１４.８％）」、３位「親（１２.０％）」など、尊属と揉めた人も多かった。また「兄弟姉妹の配偶者（５.２％）」など、血縁関係のない相手と揉めた人も。「兄弟同士は折り合いをつけようとしているのに、配偶者が口を出してくることで事態が複雑化した」という声もあり、法律上は相続に関係ない人物の登場で、話がややこしくなるケースもあることが伺える。

その他アンケートの詳細は「空き家買取隊」にて公開されている。（ https://akiya-kaitoritai.com/dispute-over-inheritance/ ）「空き家買取隊は全国の空き家の高額査定に挑戦中【東証上場】」

出典元URL：

https://akiya-kaitoritai.com/dispute-over-inheritance/

https://akiya-kaitoritai.com/vacant-house-for-sale/

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