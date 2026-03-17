日本ハムの郡司裕也捕手が１７日、エスコンで行われた昨年のＣＳ第１Ｓ第１戦「ティーバイティーガレージスペシャルゲームＭＶＰ賞」の車両贈呈式に出席した。

オリックスとのＣＳ第１Ｓ初戦で、郡司は一発を含む２安打１打点。万波、伊藤とともにＭＶＰ賞に選ばれ、「プレーヤーズモビリティーサポート車両年間利用権」が贈られていた。

贈呈された車両はベンツＧクラス。「ゲレンデ」の愛称でも知られ、ティーバイティーＨＤの関川基執行役員は「車種もいろいろ考えたんですけど、みなさんが憧れる職業の方が乗ってる車ですので、男子が１度は憧れたであろうベンツ、ゲレンデをご用意させていただきました。こちらの車で、北海道で素敵な時間を過ごしていただきたいなと思います」とあいさつした。

さっそく運転席に座り、乗り心地を体感した郡司は「将来的には欲しいなと思ってましたけど、まさかこんなに早くくるとは思わなかったです。やっぱ圧倒的迫力ですね。Ｇクラスということで、郡司の頭文字もＧですし、郡司クラスということでやっていきたいなと思ってます」とご機嫌だった。