３月１６日、沖縄県名護市辺野古の沖合でボートが転覆し、修学旅行で訪れていた同志社国際高校の女子生徒ら２人が死亡した事故で、高校が午前から会見を開いています。

同志社国際高校は会見の冒頭、校長は保護者や関係者などに謝罪しました。

１６日、名護市辺野古の沖合で同志社国際高校の生徒ら２１人が乗る２隻の船が転覆。女子生徒（１７歳）と船長の金井創さん（７１）が死亡し、生徒１７人がケガをして病院で治療を受けました。

（同志社国際高校 西田喜久夫校長）「希望に燃えて沖縄に行った１人の生徒が、このような形で帰らぬ人となったことに、私ども教員一人ひとり捉えようのない悲しみに包まれています」

高校によりますと、沖縄県には、１４日から修学旅行で訪れていて、平和学習の一環としてボートに乗ってアメリカ軍・普天間基地の移設工事の様子を見学していたということです。

辺野古の見学は２０１５年ごろから実施されていて、３年前からボートに乗り、沖合から見学をしていたということです。事故当時は、波浪注意報が発表されていましたが、船長と引率教員が相談して出港の判断をしたということです。

生徒たちは１７日午後に帰途に就くということで、３月２４日に保護者説明会を行う予定だということです。