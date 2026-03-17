新電元工業株式会社は17日、2月1日付で女子プロゴルファー伊藤愛華（18＝明治安田）と、3月1日付で埼玉栄高ゴルフ部とスポンサー契約を締結したと発表した。

同社は「エネルギーの変換効率を極限まで追求し、人類と社会に貢献する」という企業ミッションのもと、常に限界に挑む姿勢を大切にしている。

伊藤の研さんを積み重ねる姿勢、埼玉栄高ゴルフ部の向上心は同社が掲げる「極限への追求」と共通する。同社では今後も伊藤の競技活動、埼玉栄高ゴルフ部の育成支援を通じて、企業ミッションの体現に取り組んでいくとしている。

伊藤は埼玉栄高ゴルフ部出身。昨年のプロテストでトップ合格した注目ルーキー。プロデビュー戦となった開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースは予選落ちと悔しい結果に終わったが、20日開幕のVポイント×SMBCレディースで上位を目指す。新たなスポンサー契約が発表され「このたび、新電元工業様とのスポンサー契約を締結させていただいたことを、大変光栄に思います。また、私の母校である埼玉栄高等学校ゴルフ部に対してもご支援いただけることを、心より嬉しく感じております。支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちを常に忘れず、新電元工業様と共にさらなる高みを目指し、挑戦を続けてまいります」と決意の言葉を発表した。今後は同社ロゴを右肩口に掲出したウエアを着用してツアーでプレーする。

埼玉栄高ゴルフ部は1977年4月1日創部。2025年には全国高校選手権男子団体優勝、関東高校選手権夏季大会女子団体優勝などの実績を残した名門。スポンサー契約に際し「この度、新電元工業株式会社様とスポンサー契約を結ばせていただくことになり、大変ありがたく思っております。また、本校の卒業生である伊藤愛華プロもご支援いただけること、とてもうれしく思います。日々支えてくださることに感謝し、その期待に応えられるようこれからも全力で生徒の育成に取り組んでまいります」とのコメントを発表した。