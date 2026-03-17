【かっぱ寿司】今だけ100円おトク「春の丼ふりポテト祭り」開催! 新フレーバー4種も登場
カッパ・クリエイトは、3月19日から4月15日まで、かっぱ寿司全店にて「かっぱの春の丼ふりポテト祭り」を開催する。今回の祭りでは、定番フレーバーの割引に加え、新たに4種類のフレーバーが登場し、計6品のラインアップで展開される。
「かっぱの春の丼ふりポテト祭り」
○かっぱの春の丼ふりポテト祭り 商品詳細
「かっぱの春の丼ふりポテト祭り」では、定番のフレーバー2種が通常価格より100円引きの特別価格で提供される。
かっぱの丼ふりポテト「のりしお」
かっぱの丼ふりポテト「のりしお」は、磯の香りが広がる定番フレーバー。通常490円のところ、期間中は390円から楽しめる。
かっぱの丼ふりポテト「コンソメ」
ポテトと相性抜群の「コンソメ」も、通常価格490円のところ、期間限定で390円からの特別価格で販売される。
さらにおトクを楽しめる新フレーバー4種がラインアップに加わる。
かっぱの丼ふりポテト「チーズ」
コクのあるチーズパウダーで仕上げた「チーズ」は、390円から販売される。
かっぱの丼ふりポテト「サワークリーム&オニオン」
「サワークリーム&オニオン」は、爽やかな酸味とオニオンの旨みが後を引く味わいだ。価格は390円から。
かっぱの丼ふりポテト「ハニーバター風味」
甘じょっぱい味わいがクセになる「ハニーバター風味」は、390円から提供される。
かっぱの丼ふりポテト「ハニーバター風味&バニラアイス」
「ハニーバター風味&バニラアイス」は、温かいポテトと冷たいアイスの組み合わせが楽しめる贅沢な一品。価格は460円からとなっている。
○楽しみ方は「丼」と「袋」の2通り
楽しみ方その1
本商品は、丼に蓋をして振る方法と、専用袋に入れて振る方法の2通りで「ふり活」を楽しめる。たっぷりの丼サイズで提供されるため、家族や友人とのシェアにも最適だという。
楽しみ方その2
なお、余ったポテトは袋に入れて持ち帰ることも可能だ。
「かっぱの春の丼ふりポテト祭り」
○かっぱの春の丼ふりポテト祭り 商品詳細
「かっぱの春の丼ふりポテト祭り」では、定番のフレーバー2種が通常価格より100円引きの特別価格で提供される。
かっぱの丼ふりポテト「のりしお」は、磯の香りが広がる定番フレーバー。通常490円のところ、期間中は390円から楽しめる。
かっぱの丼ふりポテト「コンソメ」
ポテトと相性抜群の「コンソメ」も、通常価格490円のところ、期間限定で390円からの特別価格で販売される。
さらにおトクを楽しめる新フレーバー4種がラインアップに加わる。
かっぱの丼ふりポテト「チーズ」
コクのあるチーズパウダーで仕上げた「チーズ」は、390円から販売される。
かっぱの丼ふりポテト「サワークリーム&オニオン」
「サワークリーム&オニオン」は、爽やかな酸味とオニオンの旨みが後を引く味わいだ。価格は390円から。
かっぱの丼ふりポテト「ハニーバター風味」
甘じょっぱい味わいがクセになる「ハニーバター風味」は、390円から提供される。
かっぱの丼ふりポテト「ハニーバター風味&バニラアイス」
「ハニーバター風味&バニラアイス」は、温かいポテトと冷たいアイスの組み合わせが楽しめる贅沢な一品。価格は460円からとなっている。
○楽しみ方は「丼」と「袋」の2通り
楽しみ方その1
本商品は、丼に蓋をして振る方法と、専用袋に入れて振る方法の2通りで「ふり活」を楽しめる。たっぷりの丼サイズで提供されるため、家族や友人とのシェアにも最適だという。
楽しみ方その2
なお、余ったポテトは袋に入れて持ち帰ることも可能だ。