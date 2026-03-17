佐野ひなこ、シースルー衣装で素肌開放 麻雀大会での写真に「色っぽい」「雰囲気変わって新鮮」の声
【モデルプレス＝2026/03/17】モデルで女優の佐野ひなこが3月15日、自身のInstagramを更新。シースルーのドレス姿を披露した。
【写真】31歳プロ雀士になった美女「色っぽい」シースルー衣装で素肌全開
佐野は「BS10チャンピオンシップ」「負けちゃった〜3回戦目が自分的に悔やまれるけど経験させてもらえて楽しかった日々成長です」とつづり、賞金総額1000万円超えの大会番組「麻雀オールスター BS10チャンピオンシップ」へ出演した際の衣装姿を公開。デコルテラインが透け感のあるシースルーのモノトーンドレス姿を披露している。
この投稿にファンからは「大会お疲れ様でした」「色っぽい」「雰囲気変わって新鮮」「美人すぎる」「プロ雀士だったの知らなかった」「ドレス姿が素敵」などといった反響が寄せられている。
佐野は2024年1月に最高位戦日本プロ麻雀協会のプロテストを受験し女流合格している。（modelpress編集部）
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【写真】31歳プロ雀士になった美女「色っぽい」シースルー衣装で素肌全開
◆佐野ひなこ、麻雀大会衣装ショット公開
佐野は「BS10チャンピオンシップ」「負けちゃった〜3回戦目が自分的に悔やまれるけど経験させてもらえて楽しかった日々成長です」とつづり、賞金総額1000万円超えの大会番組「麻雀オールスター BS10チャンピオンシップ」へ出演した際の衣装姿を公開。デコルテラインが透け感のあるシースルーのモノトーンドレス姿を披露している。
◆佐野ひなこのドレス姿が話題
この投稿にファンからは「大会お疲れ様でした」「色っぽい」「雰囲気変わって新鮮」「美人すぎる」「プロ雀士だったの知らなかった」「ドレス姿が素敵」などといった反響が寄せられている。
佐野は2024年1月に最高位戦日本プロ麻雀協会のプロテストを受験し女流合格している。（modelpress編集部）
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