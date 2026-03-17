「まだ赤ちゃん！」ILLITメンバー、ウォンヒの“成人宣言”を全力阻止!?爆笑のパーティーが話題

ILLITが、今年20歳（数え年）を迎えたウォンヒの「大人宣言」に反対する異色のパーティーを開催し、大きな笑いを届けた。

3月16日、ILLITは公式YouTubeチャンネルにて、独自コンテンツ『SUPER ILLIT』シーズン3の最新エピソード「イ・ウォンヒ20歳反対パーティー」編を公開した。

【写真】ウォンヒ、“毛穴ゼロ”の至近距離SHOT

番組制作陣は、成人になる日を指折り数えて待っていたウォンヒのために、お祝いのパーティーを準備。しかし、ウォンヒのあどけない魅力をそのまま残しておきたいメンバーたちは「大人になったウォンヒ」を断固拒否。ついには横断幕の「祝賀」という文字の上に「反対」と書かれた紙を貼り付け、主役のウォニを困惑させた。

これに対しウォンヒは、グループ唯一の10代となったイロハに向かって「赤ちゃんはお家で寝ててね。20代だけで深夜映画を観に行ってくるから」と茶目っ気たっぷりに反撃。すると他のメンバーたちが「二人とも同じ赤ちゃんだよ。イロハが20歳になるまで、ウォンヒもあと1年だけ我慢して」と提案し、視聴者を爆笑させた。

（画像＝BELIFIT LAB）ウォンヒ

続いて4人のメンバーは、ウォンヒがILLITの愛すべき「マンネ（末っ子）ライン」のままでいてほしいという愛情を込め、特別な契約書を作成。「ぷにぷにな頬っぺを維持すること」「好奇心を忘れないこと」「今のように一緒にふざけて遊ぶこと」など、可愛らしい条項を次々と書き込み、現場を温かい雰囲気に包んだ。

パーティーが盛り上がる中、予想外のゲームもスタート。「ウォンヒの頬っぺを死守せよ」と書かれたTシャツを着たスタッフが、ケーキのロウソク20本を奪って逃走。ロウソクを取り戻そうと必死に追いかけるメンバーたちだったが、なかなか揃わない本数に混乱に陥る場面も。

さらに物語にはどんでん返しが。現場に潜伏して様子をうかがっていたメンバーたちは、なんとイロハがスタッフを手助けする「スパイ」だったことを突き止め、衝撃に包まれた。その後、紆余曲折を経て無事に20歳のロウソクに火を灯し、ウォンヒの新たな門出を全員で祝福した。

（画像＝BELIFIT LAB）

コンテンツ『SUPER ILLIT』は、歌やステージだけでなく、あらゆる分野で「最高（ZZANG）」を目指すILLITの挑戦を描くシリーズ。ステージでの華やかな姿とは一味違う、メンバーの素直で等身大の魅力を映し出し、10〜20代を中心に「お気に入りの独自コンテンツ」として定着している。多くの話題を呼んだシーズン3は、今回のエピソードをもって一旦休息期間に入る。

なお、ILLITは4月30日にニューアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』をリリースし、タイトル曲『It's Me』でカムバックする。毎作品トレンドを先取りした音楽とコンセプトを披露してきた彼女たちが、今回の新譜でどのような姿を見せてくれるのか、世界中のファンから期待が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。