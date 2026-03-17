狩野英孝、考案した新商品の売れ行きが驚きの結果「マジでうれしいです！」
お笑い芸人の狩野英孝が17日、都内で行われた「bibigoマンドゥ餃子新商品発表会」に登場した。考案した新商品の売れ行きに驚いた。
【集合ショット】特大マンドゥ餃子を持って…にっこり笑顔の狩野英孝＆森脇梨々夏ら
イベントでは、bibigoマンドゥ事業部で部長を務める狩野は、YouTube企画「#がんばれ狩野マンドゥ部長」を通じて、アシスタントを務める森脇梨々夏とともに考案した新商品「マンドゥ餃子」を自らプレゼンを行った。
3月1日より発売された同商品。これまでの新商品の中で、スタートダッシュで最も売れ行きが良いと知らされると狩野は「マジでうれしいです！」と大喜び。以前、韓流スターのパク・ソジュンがCMキャラクターを務めていたこともあり、「そのあと俺だよ。ありえなくない？」と驚きを見せる場面もあった。
bibigoマンドゥ事業部の部長として3ヶ月。第一に掲げられた目標はマンドゥシリーズを555万食売ることだったといい「計算したら10世帯に一食なんです。『そんなの無理ですよ！そんな期待はやめてくださいね』と最初は言っていたんですけど、活動していくうちに『あれ？無理じゃないかもな』と自信が少しずつついてきました」と笑顔で語った。
イベントにはタレントの森脇、お笑いコンビ・モグライダー（芝大輔、ともしげ）も登場した。
【集合ショット】特大マンドゥ餃子を持って…にっこり笑顔の狩野英孝＆森脇梨々夏ら
イベントでは、bibigoマンドゥ事業部で部長を務める狩野は、YouTube企画「#がんばれ狩野マンドゥ部長」を通じて、アシスタントを務める森脇梨々夏とともに考案した新商品「マンドゥ餃子」を自らプレゼンを行った。
3月1日より発売された同商品。これまでの新商品の中で、スタートダッシュで最も売れ行きが良いと知らされると狩野は「マジでうれしいです！」と大喜び。以前、韓流スターのパク・ソジュンがCMキャラクターを務めていたこともあり、「そのあと俺だよ。ありえなくない？」と驚きを見せる場面もあった。
イベントにはタレントの森脇、お笑いコンビ・モグライダー（芝大輔、ともしげ）も登場した。