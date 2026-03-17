タレントの羽瀬レイナ（26）が、「U―NEXT BOXING」のラウンドガールに就任する。「ラウンドガールはとても魅力的で憧れていたお仕事の1つなので、これからいろんなこと経験していけるのがとっても楽しみです！」と気合を込めている。

福岡県出身で端正な顔立ちとバランスの取れたスタイルを生かし、モデルとして活動中。博多美人らしい落ち着いた雰囲気に加え、プライベートではサバイバルゲームをなどを趣味としている。

ラウンドガールの就任にあたり「ボクシングのリングは、選手たちが人生や命を懸けて上がる、本当に神聖な場所だと思っています！私たち、ラウンドガールはその空気感を壊さずに、次のラウンドへ向かう選手と会場の熱量をつなぐ役割、自分が目立つ事よりも、選手の皆さん達が 最高に輝く舞台に華を添えられるよう、姿勢や歩き方を常に意識しています！」と工夫を説明した。

まだ経験は豊富ではないが「今は歩きながら観客席の皆さまと目を合わせることで精いっぱいで」と緊張もある。それでも「常に誰かに見られているという意識を持ち、背筋を伸ばして口角を上げる、そして脚のクロスやシルエットがきれいに見えるよう、自分の動画や写真を見返して日々研究の毎日です！」と研さんを積んでいる。「選手の皆さんの熱い熱い闘いを少しでも美しく彩り、会場の熱気を支える存在でありたいと心から思いました。私自身も表現者としてさらに成長していきます」と高らかに宣言した。