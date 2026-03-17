「待ってましたー!!!」子ザルのパンチくん、市川市動植物園が公式LINEスタンプ緊急発売＆支援受入開始を発表
千葉県・市川市動植物園が16日、公式Xを更新。“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になったことで多く寄せられているという「現金や物品の寄付」について、ついに「サポーターズガイド」が公表され、パンチのLINEスタンプ緊急発売も発表された。
【写真】「かわいいかわいい！かわいすぎる!!」市川市動植物園が“子ザルのパンチくんの公式LINEスタンプを緊急発売
投稿では「【ご支援よろしくお願いします】」とコメントし、「#がんばれパンチ サポーターズガイド」を公開。「振込の口座番号は必ず上記URLに表示されるものをご指定ください」と注意事項が記されている。
サポーターズガイドでは「『パンチ』が世界的な人気となったことを受けて、国内外からの『パンチと動植物園を応援したい』との声にお応えするものです」と、目的が記載されており、根強い人気をうかがわせた。
さらに「2026年1月19日にパンチの群れ入れを始めて以来、瞬く間にSNSや各種報道で話題となったため、本ガイドの公表まで大変お待たせしましたことをお詫び申し上げます」とコメントし、基本原則を発表した。内容は以下の通り。
【基本原則】
・サポーターズガイドの有効期間は、2026年5月31日（日）まで
・寄附は日本円としてのみ受け入れが可能
・物品によるご支援は受け入れできない
・いただいた寄附は「パンチをはじめ市川市動植物園の動物の環境改善、及び施設管理などの運営事業」に充てる
・サポーターズガイドに掲載された以外のパンチに関する商品について、当園は公認していない。当園はこのことにより生じたトラブルの責任は負いかねる
・サポーターズガイドに記載している以外のパンチや当園への支援の呼びかけや寄付活動について当園は関知しない。当園はこのことにより生じたトラブルの責任は負いかねる
最後には「LINEスタンプ（パンチ）も緊急発売！」と発表されており、ファンからは「かわいいかわいい！かわいすぎる!!」「パンチくんの可愛いLINEスタンプ嬉しい」「スタンプ購入しました！これからも応援しています」「待ってましたー!!!」「赤字が減りますように」などと、応援する声が寄せられている。
【写真】「かわいいかわいい！かわいすぎる!!」市川市動植物園が“子ザルのパンチくんの公式LINEスタンプを緊急発売
投稿では「【ご支援よろしくお願いします】」とコメントし、「#がんばれパンチ サポーターズガイド」を公開。「振込の口座番号は必ず上記URLに表示されるものをご指定ください」と注意事項が記されている。
さらに「2026年1月19日にパンチの群れ入れを始めて以来、瞬く間にSNSや各種報道で話題となったため、本ガイドの公表まで大変お待たせしましたことをお詫び申し上げます」とコメントし、基本原則を発表した。内容は以下の通り。
【基本原則】
・サポーターズガイドの有効期間は、2026年5月31日（日）まで
・寄附は日本円としてのみ受け入れが可能
・物品によるご支援は受け入れできない
・いただいた寄附は「パンチをはじめ市川市動植物園の動物の環境改善、及び施設管理などの運営事業」に充てる
・サポーターズガイドに掲載された以外のパンチに関する商品について、当園は公認していない。当園はこのことにより生じたトラブルの責任は負いかねる
・サポーターズガイドに記載している以外のパンチや当園への支援の呼びかけや寄付活動について当園は関知しない。当園はこのことにより生じたトラブルの責任は負いかねる
最後には「LINEスタンプ（パンチ）も緊急発売！」と発表されており、ファンからは「かわいいかわいい！かわいすぎる!!」「パンチくんの可愛いLINEスタンプ嬉しい」「スタンプ購入しました！これからも応援しています」「待ってましたー!!!」「赤字が減りますように」などと、応援する声が寄せられている。