高齢になると、迫りくる死を意識することも多くなります。しかし、長年高齢者医療の現場に携わってきた精神科医・和田秀樹先生は、「死を怖がるより、今を生きることに専心すれば、あなたのこれからの人生は確実に充実します」と語ります。そこで今回は、和田先生の著書『死ぬのも楽しみ 「いい人生だった」と最期に思うために必要なこと』から一部を抜粋し、高齢期を幸せに過ごすためのヒントをご紹介します。

【書影】死を正面から見つめると、生を楽しもうという気持ちが生まれてくる。和田秀樹『死ぬのも楽しみ 「いい人生だった」と最期に思うために必要なこと 』

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認知症の特徴のひとつに「多幸感」がある

認知症の高齢者の死を何度も見ていて、ひとつ気がついたことがあります。

老いも進んで（認知症も進んでいます）、もう長くはないなと思わせるような時期、つまり、死が近づいてくればくるほど、人は本当に小さなことで喜んだり幸せそうな顔になるのです。

認知症の特徴のひとつに、「多幸感」があります。

多幸感というのは文字通り、たっぷりの幸福感に満たされることですが、お孫さんの様子を見ているだけで幸せそうな顔になったり、お茶を飲んでいるだけで心底うれしそうな表情を浮かべるような、本当に些細なことで幸福感に満たされる状態です。

認知症は、家族や身近な人から見れば、怒りっぽくなったり疑い深くなったりする不幸な病のように思えますが、ある程度進行し、そこに老いが加わると、小さなことにも幸福感を持つようになるというのは私もしばしば見てきたことです。

たとえば、一日のほとんどを寝たきりで過ごすような１００歳間近のお婆ちゃんでも、甘いものを口に運ぶと笑顔を浮かべて幸せそうな顔をします。家族が呼びかけながら頬を撫でてあげると、心底うれしそうな顔になります。

「死ぬまで欲深い人」はいない

高齢になればなるほど、ほんの小さなこと、些細なことでも幸福感に満たされるというのは認知症でなくても共通することなのです。

これは考えてみればごく自然な成り行きで、もう大きな欲は持ちようがないからです。

有名店の高価な和菓子より、食べ慣れた近所の店の饅頭のほうがうれしいし、遠くに出かけるより、町内の散歩のほうが楽しかったりします。「私はこれで十分」という気持ちです。

高齢になればなるほど欲も小さくなってくるし、ささやかなことで幸せを感じるようになってきます。老いの美点は無欲になってくることだと私は思っています。

無欲になれば、好きなことや自分がやりたいことをやっているだけで満足します。その一日が幸せな一日になります。

幸せな一日の繰り返しの最後に死が待っているとしても、そこまで何の苦しみもないのですから「死ぬのも楽しみ」という境地が自然に生まれてこないでしょうか。老いれば老いるほど、そして不自由が進めば進むほど、人間は無欲になっていくということです。

いまの時代、60代ならまだ「欲」がある

誰にでも、自分が死ぬことなんか考えもしない時期があります。

30代40代の頃まで、ほとんどの人にとって死は他人事ですし、非現実的な出来事です。



（写真提供：Photo AC）

もちろんこれには個人差があるし、時代的な背景もあるでしょうが、超高齢社会になったいまの日本でしたら、60代になっても自分の死を実感的に受け止める人は少ないと思います。「いずれは」と思うことはあっても、「いまはそれどころではない」と打ち消してしまうでしょう。

いまの時代、60代ならまだ「欲」があるからです。定年延長もあるし再雇用もあります。職場ではまだまだ必要とされる人材ですし、かりに退職しても自宅に引っ込んでしまう年齢ではありません。

キャリアや実績を活かして第二の人生に踏み出す人もいるし、サラリーマン時代にはあきらめていた好きな分野の勉強とか、趣味や好きなことに本気で取り組んでみるとか、とにかく実現させたい計画がまだほとんどの人には残っているはずです。

実際に実現する人も大勢います。

たとえば、学び直しのように大学に通って勉強したり研究をしたりして、資格を取るようなケースです。私は大学院の臨床心理士コースで学生を教えていましたが、受講者の中に60代の社会人は少しも珍しくありませんでした。みなさん、とても熱心で資格を取って第二の人生に踏み出していきました。

「老いの無欲」は、いつのまにか進んでいる

そういう人たちでも、70代半ばを過ぎる頃から、そろそろ体力の衰えや意欲の減退を感じるようになります。

現実問題として、臨床心理士の資格があっても75歳を過ぎるとその資格を活かせる職場が限られてきます。好きな絵を描きたいとか、旅行を楽しみたいと考えて実行してきた人も、10年ほど楽しめれば第二の人生も満足できます。「十分楽しんだから、もういいかな」とか、「あとは気が向いたときに楽しめばいい」という気分になるでしょう。

もちろん、これといって好きなこともやってみたいことも思い浮かばず、なんとなく時間が過ぎてしまって、気がつけば70代半ばという人もいるでしょう。むしろ、こちらのほうが多いかもしれません。

そうだとしても、その年齢になればいよいよ「もういいかな」という気がしてきます。

「もういい年なんだから、あくせくしないで気楽にやっていこう」という心境です。

「これといって達成感もない人生だったけど、ここまでなんとかやってこられただけでも、よしとしなくちゃ」

いつのまにか、ずいぶん無欲になっているのです。

※本稿は、『死ぬのも楽しみ 「いい人生だった」と最期に思うために必要なこと』（廣済堂出版）の一部を再編集したものです。