木原官房長官は１７日午前の記者会見で、米国のトランプ大統領が日本などに要求しているホルムズ海峡への艦船派遣を巡り、「自衛隊の派遣については何ら決まっていることはない」と述べ、慎重に検討していく姿勢を改めて示した。

茂木外相も参院予算委員会で、１６日のルビオ米国務長官との電話会談で「艦船派遣の要請は受けていない」と明らかにした。

これに関連し、高市首相は参院予算委で、米時間１９日にワシントンで予定されている日米首脳会談でホルムズ海峡での船舶の安全な航行確保に向けた協力を要求された場合の対応について、「法的に可能な範囲で何ができるか、精力的に政府内で検討をしている」と語った。

公明党の西田実仁氏から中東情勢への対応を巡り与野党党首会談の開催を求められたのに対し、首相は、「ことによっては国会の承認が必要なミッションもある。そういう場合には幅広く各党各会派の代表に丁寧に話をしたい」との意向を示した。

小泉防衛相は１７日午前の記者会見で、１５日の日米防衛相電話会談でホルムズ海峡の安全航行の確保に向けた有志連合「海上タスクフォース」への賛同を求められたことに関し、「やり取りの逐一についてお答えすることは差し控える」と言及を避けた。「米国を含む関係国ともよく意思疎通をしながら対応していきたい」とも述べた。

参院予算委は１７日午前の理事会で、首相らが出席する一般質疑を１８日に行うことを決定した。２０２６年度予算案の採決の前提となる公聴会を２４日に開催するため１８日の委員会で議決することも決めた。