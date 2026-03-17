少しずつあたたかくなり、春の気配が感じられる季節になってきました。ラッパーや俳優など多方面で活躍しながらも園芸家の顔を持ついとうせいこうさんは、長年続けてきたベランダ園芸家（ベランダー）から室内園芸家（ルーマー）にシフトしつつあるそうです。そこで今回は、いとうさんが東京新聞で連載してきた人気コラムを書籍化した『日日是植物』から、2019年5月のエッセイを紹介します。

【写真】いとうせいこうさん「植物を礼賛し続けることにも、意味はあるのです」

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室内園芸家ルーマー宣言

ベランダ園芸歴25年、ベランダエッセイ歴も同様の長さを持つ俺です。かつてはガーデナーに対抗してベランダーと名乗っておりました。なにしろ土地が狭い日本ですから、そうそう庭など持てるわけではないのです。したがって俺はガーデナーにむやみな敵愾心（てきがいしん）を燃やしていたわけなのですが、それももはやくだらぬこと。

今の俺は昨年から植物より自分を優先して賃貸物件を選んでみており、そのせいでベランダ園芸さえ十二分には行えぬ状況の中（もちろん慎ましい工夫を駆使して、小さなベランダにも植物はいくつか置いておりますが）、ついに室内園芸に血道をあげる「ルーマー」に変身したのであります。

ルーマー。思えばガーデナーからずいぶん遠くまで来たもので、エアコンか何かの名前みたいな呼称になっておりますし、ベランダーまでなら意味も多少は伝わったものですが、いやはやルーマーでは何が何やら。

けれどもその意味不明なルーマーたる俺は、多少の採光があると気づけば玄関にもサッシ窓の内側にも鉢を置き、そこがじめじめしていれば押し入れに置く湿気取りを設置し、収納棚を単に植物を高いところに置くために買い、「日日是植物（にちにちこれしょくぶつ）」と過ごしている。

でもって、何かに熱中し始めるとすぐにそれを書き残したくなる強欲な自分は、こうしてみなさまの目の前にしゃしゃり出て、あれやこれやと植物の話をしようと考えた次第。

植物を礼賛し続けること

さて、俺の尊敬する作家、かつ園芸家にチェコのカレル・チャペックがいます。『園芸家12カ月』という名著があり、それが日本で翻訳されていなければそもそも俺はこんな風に栽培日記を書くこともなかった。

そのチャペックはヒットラーらファシストがドイツで台頭する間も、苛烈にファシズムを批判し、同時に自分の庭での園芸をやめることなく、花や葉や根についてだけひたすらストイックにものを書き、ついにはチェコに侵攻してきたゲシュタポが逮捕のため彼の庭を急襲した時には、その鼻を明かすようにとっくに亡くなっていた人でした。



『日日是植物』（著：いとうせいこう／マガジンハウス）

ちなみに彼の著作の挿絵で有名な兄、ヨゼフ・チャペックはナチスの強制収容所で命を落とします。

こうして植物を礼賛し続けることにも、意味はあるのです。そして寄る辺ない日の重なり、暴力的な言葉が飛び交い、悲惨なニュースが輪をかけて悲惨に放送されるような毎日の中で、俺たちがどれだけ長く良心を明け渡さずにいられるかにも園芸は大きな役割を果たすのではないでしょうか。すなわち諸君、これは園芸という不服従なのであります。

部屋で起きた不思議

さて、そんな演説はともかく、まず昨年引っ越し直後俺の部屋で起きた不思議をお読みください。

それまでベランダに置いてあった数鉢を、すでに説明した通り、俺は部屋の中で育てる決断をしました。アマリリス（これはベランダにもひと鉢）、モンキーツリー、オリヅルラン、枯れかけた夾竹桃（きょうちくとう）、これまた枯れかけたサボテンといったメンツです。

すると昨年6月頃、なんと部屋に元気なコガネムシが出現したのです。何かの葉にぶら下がっていました。たまたま義理の祖母が亡くなって間もなくだったので、妻はそれが「おばあちゃん」だと主張しましたが、だからといって飼うわけにもいかない。俺はすぐにそいつをつまんで外へ放しました。

が、翌日起き出して部屋の植物コーナーに行くと、サッシの内側にまたあいつがいるではありませんか！ 確実に追い出したし、そのあと窓は閉めてあったのにです。再び妻は「おばあちゃんだ」と言いました。「だからまた中に現れたんだ」と。俺は我が家に非科学を猖獗（しょうけつ）させるわけにもいかず、「うん、まあそうだとしても、おばあちゃんも外がいいだろう」と説得力のない言い訳をし、またもその甲虫を空に放ちました。

25年やっていても自分は無知

それが……信じられないことに2週間続いたのですよ、皆さん。その間、俺は「おばあちゃん」には申しわけなかったけれど、ノズル付き殺虫剤で各鉢植えの土中に毒液を注入しました。鉢のどこかから生まれている可能性が大だったからです。最初の数日はちょっといい話になりかけていた植物生活が、最後にはもはやホラーになっていました。

出た！ まただ！ なぜ1匹ずつなのだ！

そのわけのわからない「ポルターガイスト昆虫版」がおさまったのが6月最終週だったと思います。相手も根負けしたのか、どこを探しても何もいなくなったのです。正直いなくなってみると、朝の怪現象がないのは寂しいものでもありました。

そして俺は唯一科学的に出来る説明に、その騒動のあとで気づいたのです。どこから生まれていたにせよ、鉢をベランダに置いていた時代にも日々コガネムシは生まれて空へ飛び立っていたのだろう、ということです。それを俺は室内園芸に切り替えるまで知らなかった。25年やっていても自分は無知。

※本稿は、『日日是植物』（マガジンハウス）の一部を再編集したものです。