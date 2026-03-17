2027年春に卒業予定の新卒者を対象とした企業の採用説明会が2026年4月1日に解禁され、就職活動が本格的にスタートしました。新卒初任給を引き上げる企業の増加や就活早期化など、若い世代の労働市場が変化していく一方、心理学博士の榎本博明先生によると「興味がない」と言って仕事を断ったり、やりたい仕事しかしようとしなかったりする若手社員が増えているそうです。そこで今回は、榎本先生が彼らの心理と対処法を解説した著書『すぐに「できません」と言う人たち』から一部引用・再編集してお届けします。

【書影】与えられた仕事をしない人の心理と対処法を、職場の心理学の第一人者が解説。榎本博明『すぐに「できません」と言う人たち』

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自分には「できない」と言う権利があると思っている

頼んだ仕事を断る部下の出現に驚く管理職がいる。そのあたりの事情について、ある管理職はつぎのように説明してくれた。

「上司から頼まれた仕事を断るっていう発想は、自分にはなかったし、これまでそういうことを周囲で見聞きしたこともありませんでした。

他に頼まれている仕事で手一杯なときとか、特別な事情があれば別ですけど、ふつうは上司から頼まれれば『わかりました』と引き受けるものだと思っていたし、あまりやりたくない仕事であっても、断るということはなかったですね。

ところが、最近は、やむを得ない事情などないのに断られるといったことが、何度かあったんです。

１回目は言い方の問題ですかね。

『そういう作業は他の人にお願いします。今、ちょっと忙しいので』

って言うんですね。相手は上司なんだから、もう少していねいな断り方があるだろうにと思いましたけど、今は手一杯だという事情がわかるから、まだマシです。

でも、２回目はビックリでした。

『それは引き受けられません。私のやる仕事じゃありません』

って言うんですよ。これには言葉を失いましたね」

こうした事例を含めて、上司の指示に対して、「それはできない」と拒否する権利が自分にはあると思っている若手社員が出てきているというのだ。これに関しては、私の文化論的人間関係論で扱った「甘え」ではないかとの質問を受けたこともある。

さらには、このように上司の指示をわがままな態度で拒否するのは、あまり仕事のできない人物に多く、何か勘違いしているんじゃないか、という管理職もいる。

たしかにこのように上司の指示をきっぱり拒否するのは、私が著書や講演で述べている文化論的人間関係論の中で取り上げる「甘え」によるトラブルの事例に近いかもしれない。

何か勘違いしているんじゃないかという管理職の指摘も、あながち間違ってはいないように思われる。

まず言えるのは、欧米の権利意識の背後にある厳しさを知らずに、安易な気持ちで自己主張をしているのではないか、ということだ。

仕事がらみの自己主張というのは、なにも与えられた仕事を拒否することに限らない。「こういう仕事をやらせてほしい」といった形の自己主張もある。

地道な仕事を嫌う

ある管理職は、明らかに実力不足なのに、企画とかクリエイティブな仕事をやりたがる部下がいて困っているという。地道な仕事を嫌い、

「そんな仕事はだれでもできるじゃないですか。自分じゃないとできない仕事がしたいんです」

と言って、ルーティン的な仕事はやりたがらないし、クリエイティブなプロジェクトなどがあるとすぐに立候補するのだが、明らかに実力不足で、任せることなどできないのに、本人はわかっていないから困るのだという。

「最近は、すぐに傷ついたとか、パワハラだとか言うじゃないですか。だから、『君はまだ実力不足だ』とか『実績もないのに、何か勘違いしてないか。立候補するなら、それなりの実績を積んでからにするように』なんて言いにくいじゃないですか。だから勘違いしたまま、そこから脱せないんですよ。そのことに気づかず成長できない本人も可哀想なんですけどね」

というように、嘆きつつも同情心さえ示す。

過保護な日本社会が最近はますます過保護になり、たとえ実力不足だったり実績が足りなかったりしても、それを直接指摘しにくい空気があるため、本人がなかなか自覚できないまま成長の機会を逃すことが多くなっている。

自分の実力不足に気づかない

そもそも日本では、成果主義で厳しく降格や減給査定になることは少なく、期待通りの成果を出せなくてもクビにならないため、現状認識がしにくい。実力が足りなくても、十分実力があるといった幻想を維持できてしまうため、自分の実力不足の深刻さに気づかないのだ。

かつての日本の組織では、年功賃金が当たり前のように採用されていた。年配者を敬う、先輩に敬意を払う、といった心が社会全体に浸透していた時代は、そうしたシステムをだれもが当然のこととして受け入れていた。ところが、文化のあらゆる面に欧米流が導入されるようになって、人々の心のあり方も変化してきた。



（写真提供：Photo AC）

そして、年長だからというだけで給料が高いのは納得いかないという不満だけでなく、一所懸命に働いて組織に貢献しても、ダラダラといい加減に働いても、給料に差がないというのは納得がいかないといった不満も出るようになり、多くの組織で成果主義が導入されるようになった。

だが、成果主義というのは、じつは非常に厳しい制度なのである。

若い人たちがよく口にするのが、「年功賃金だと適当に働いてても年長者は給料が高くなるから納得できません。成果主義になれば、そうしたムダをなくせるから、若い世代の給料が高くなるので、成果主義をもっと取り入れてほしいです」「成果主義なら、頑張った分だけ報われるから、すべてを成果主義にしてほしいです」などといった楽観的な言い分である。

だが、そういう考えは、重大な要件を見逃しており、そこには大きな勘違いがあると言わざるを得ない。

成果主義であれば、ベテランだろうが若手だろうが、年齢に関係なく成果を出した分だけ給料が上がるのだから、若い世代が得をするというわけではなく、それぞれの年代で、同じ年齢でも、同期入社でも、実力によって給料に大きな差がつくことになる。

成果主義なら、頑張った分だけ報われるというのも、大きな誤解だ。成果主義というのは、成果がすべてなわけで、いくら頑張ったところで、成果が出なければ給料の査定は低くなる。

ゆえに、クリエイティブなプロジェクトに立候補しても成果を出せず実力不足が露呈した場合は、相応の厳しい評価が下されることになる。だが、その覚悟なしに自己主張している事例が目立つように思われる。

日本には努力は尊いとみなす文化的伝統があり、努力主義が根づいているため、このような誤解が生まれるのだろうが、欧米流の成果主義で評価されるのは努力ではなく、あくまでも成果なのである。その厳しさをどこまで理解しているのか、疑いたくなる事例も少なくない。

明らかに実力不足なのに、勘違いの自己主張をする人物に対しては、このような文化的背景についての知識を与え、自覚を促すような教育的働きかけが必要だろう。それだけでは十分に機能しない場合は、欧米流に厳しい成果主義の原理を取り入れ、無責任な自己主張を抑制することも考えるべきだろう。

雑用は自分の仕事じゃないと拒否する

前項でみたような、クリエイティブな仕事をやりたいと言って与えられた仕事を拒否するケースとは別に、とくに仕事へのこだわりがあるわけではないが、雑用を拒む従業員に手を焼く管理職もいる。

コピー用紙の補充をしない

ある管理職は、そのような従業員について、つぎのようにこぼす。

「これまでは気づいた人間が率先してやっていたことを、

『そんな雑用は私の仕事じゃありません』

と言って拒否するんです。

たとえば、コピー機の用紙やインクが自分が使った際に切れても、補充せずに放っておく。他の人は、そのような場合は、つぎに使う人のために補充しておくんですけど、けっしてそれをしないので注意すると、

『そんな雑用は私の仕事じゃありません』

って言うんです。『じゃあ、それはいったいだれの仕事なんだ？ 管理職の仕事だと言うのか？』って言いたい気持ちを抑えたものの、言うべき言葉が見つからないまま、気まずい感じになってしまいました。

それ以来、部署の他のメンバーの不満が募り、何だかやりにくくなってしまっています」

そのような作業は、とくに担当業務として指示されるようなものではないだろうし、だから雑用と呼ばれるわけだが、だれかがやらないとみんな困るのも事実だ。

別の管理職も、同じような人物に困っていると嘆く。

「たとえば、待合室の客用の飲料水が残り少なくなっているのに気づくと、だれもが新しい水に替えるのに、それをまったくしない人がいるんです。そこで、気づいたら取り替えるように促すと、

『そんな雑用のために雇われたんじゃないはずです。接客が私の業務じゃないんですか』

と言って拒否するんです。飲料水の取り替え業務のために雇われた人なんていませんよ。どう対処したらいいのかわからず、困っています」

その管理職が困惑するのも、もっともなことである。

現状、だれもが気づいたときにやっているとしても、そんな雑用は自分の仕事ではないと拒否する人物を容認していては、他の人たちの不満が募るだけだ。

「そんなわがままが許されるなら、自分だってやりたくない」

「あいつがやらなくていいのに、なんで自分たちがやらなきゃいけないんだ」

と思うのも当然だ。

不公平感が募るような状況をそのまま放置していたら、部署としてのまとまりが悪くなり、みんなのモチベーションも低下してしまう。「雑用のために雇われている人などいない」「気づいたときにだれもが率先してやっている」「気づいてもやらない人が一人でもいたら、不公平になり、部署全体のモチベーションに悪影響がある」など、この項で解説した内容を改めて説明し、今後の行動改善を求めるなど、毅然とした対応が必要だろう。

※本稿は、『すぐに「できません」と言う人たち』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。