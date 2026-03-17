モーニング娘。の元メンバーで現在は俳優として活動する久住小春さんは3月15日、自身のInstagramを更新。ショート丈のパンツから美脚を公開しました。（サムネイル画像出典：久住小春さん公式Instagramより）

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モーニング娘。の元メンバーで現在は俳優として活動する久住小春さんは3月15日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つショート丈のパンツ姿を披露しました。

【写真】久住小春の美脚ショット

「小春ちゃんかわいい」

久住さんは投稿に5枚の写真を載せています。ブラウンのニット素材のセットアップ姿です。黒いロングブーツを着用し、ショートパンツからは美脚が伸びています。圧巻のスタイルです。

コメントでは、「こはる…素敵だ…」「眼鏡も良くお似合いでかわいいっす」「超絶カワイイ！！」「ビューティー」「小春ちゃんかわいい」と、絶賛の声が集まりました。

セットアップの美しい姿は他にも

4日にも「セットアップかわいー」とつづり、白いニット生地のセットアップ姿を披露した久住さん。今回と同様に、美脚が際立っています。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)