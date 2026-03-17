「こはる…素敵だ…」元モー娘。久住小春、美脚際立つ姿に反響「超絶カワイイ」「眼鏡も良くお似合い」
モーニング娘。の元メンバーで現在は俳優として活動する久住小春さんは3月15日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つショート丈のパンツ姿を披露しました。
【写真】久住小春の美脚ショット
コメントでは、「こはる…素敵だ…」「眼鏡も良くお似合いでかわいいっす」「超絶カワイイ！！」「ビューティー」「小春ちゃんかわいい」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】久住小春の美脚ショット
「小春ちゃんかわいい」久住さんは投稿に5枚の写真を載せています。ブラウンのニット素材のセットアップ姿です。黒いロングブーツを着用し、ショートパンツからは美脚が伸びています。圧巻のスタイルです。
コメントでは、「こはる…素敵だ…」「眼鏡も良くお似合いでかわいいっす」「超絶カワイイ！！」「ビューティー」「小春ちゃんかわいい」と、絶賛の声が集まりました。
セットアップの美しい姿は他にも4日にも「セットアップかわいー」とつづり、白いニット生地のセットアップ姿を披露した久住さん。今回と同様に、美脚が際立っています。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)