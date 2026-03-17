VTuber、XR技術、メタバース――様々な“バーチャル”に関するトピックは、日々多く生まれている。企業による巨大な施策から、個人によるマイクロだが熱気あふれる取り組みまで、その規模は様々だ。

（関連：【画像あり】Hondaが手がける超精巧な『CB1000 HORNET』の3Dモデル）

連載『Weekly Virtual News』では、一週間のうちに起きた"バーチャル業界"に関連する様々な話題をピックアップ。ニュースとして紹介するだけでなく、筆者の独断と興味関心からフックアップしたいトピックも取り上げる。

■ホロライブ・星街すいせいが『Fortnite』とコラボ

ホロライブ・星街すいせいと、Epic Gamesが開発・運営をおこなうバトルロイヤルゲーム『Fortnite』のコラボが、3月13日からスタートした。

同コラボでは、星街すいせいになりきれるスキンのほか、大ヒット曲「ビビデバ」のダンスを再現したエモート、ツルハシ「すいせいのバルディッシュ」など、全9種のアイテムがバンドルとして展開されている。

『Fortnite』のVTuberコラボは、今年1月のKizunaAI（キズナアイ）が初の事例だった。そちらのコラボでは、スキンなどのアイテムにくわえて、ゲーム内にオリジナルワールドが設置され、インゲームコンサートまで計画される大がかりな展開が行われた。

星街すいせいはVTuberとして2人目のコラボ。様々なアーティスト、IPとのコラボを強めるなかで、立て続けとなるVTuber起用に踏み切った『Fortnite』。今後もさらなるVTuberの“参戦”はあるだろうか。

■小中学生からの支持も厚い？ 兎田ぺこらの児童小説が発表

ホロライブ所属のVTuber・兎田ぺこらを主人公とするオリジナル小説『兎田ぺこらぺこ！ フシギの国でどんちゃんを取りもどせ！』が、集英社みらい文庫から4月15日に発売される。兎田ぺこら本人は監修も手がけている。

物語は、配信中に「不思議の国のアリス」のような世界に迷い込んだ兎田ぺこらと中学生の少女・ユウの冒険を描く。オリジナルキャラクターだけでなく、ハートの女王がどう見てもホロライブ・宝鐘マリンに見えるところなど、ホロライブファンがニヤリとする仕掛けも用意されているようだ。

集英社みらい文庫は小学生～中学生をメインターゲットとしたレーベルであり、兎田ぺこらの若年層人気を如実に反映した展開と言える。VTuberの活躍の場は、いまや児童書にまで広がりつつある。

■人気ワールド「NAGiSA」運営企業がVRChat社とパートナーシップを締結

『VRChat』の人気交流ワールド「ひまり旅館」「NAGiSA」などを運営する株式会社ナギサコネクトが、VRChat社とのパートナーシップ締結を発表した。同社の代表は、『VRChat』を拠点に活躍中のVTuber・エンジンかずみだ。

このパートナーシップにより、『VRChat』における広告ビジネスの連携が強化。まず「ひまり旅館」で新たな広告メニューの提供が開始された。

テーマを定めた個室ごとに交流ができる本ワールドで、部屋ごとにローテーション型サイネージ広告やアバター試着用見本、ワールドポータルなどを設置できるプランが提供されるようだ。広告からWEBページに直接遷移できる機能も、日本の定番交流ワールドでは初めての実装になるという。

注目すべきは、広告収益の一部がVRChat社に還元される点だ。『VRChat』でのワールド運営を軸にした広告ビジネスがプラットフォーム側と正式に連携し、収益を分配する仕組みが整ったことになる。ユーザー主導で成長してきた『VRChat』の経済圏に、プラットフォーム公認の広告インフラが加わることで、どのような発展が起きるだろうか。

■clusterの「バーチャル広島駅」が『VRChat』に移行し、パワーアップ

JR西日本が2022年から展開してきたメタバース空間「バーチャル広島駅」が、5月に「バーチャル広島駅 2.u」へとアップデートされる。

これまでバーチャル広島駅は、広島駅ビル「ミナモア」を再現・拡張した空間として提供。累計5000万人以上のユーザーが来場してきたという。

新たな「2.u」は「終電後の広島駅」がコンセプト。「共創の場の中心」となるよう、ユーザーの自己表現やクリエイティブ活動が、バーチャルにとどまらず現実にまで波及する場を目指すという。その一環か、ユーザー考案企画を拡大発展させた、なかやまきんに君を映像ゲストに招く「集団スクワットイベント」なるものも企画されている。

なお、これまでバーチャル広島駅は『cluster』で運営されてきたが、3月27日で公開終了となり、新バージョンは『VRChat』に公開される。こうした“移設”が行われるケースはまだあまり見かけないが、『VRChat』への注目度の高さはこうした現象を加速させるだろうか。

■Hondaがワールド＋コミュニティ運営を掲げる『VRChat』企画を始動

そして『VRChat』にはまた新たな大手企業が参入してきた。本田技研工業株式会社、そう、あのHondaだ。

3月9日に発表された「Honda Motanion」は、“バーチャル空間での新たなモビリティ体験”を掲げる、公式ワールドとコミュニティの連動企画だという。その証拠に、ワールドだけでなくDiscordコミュニティも準備されている。

公式ワールドは3月13日に公開。近未来的なショールームを思わせる空間では、Hondaのバイク『CB1000 HORNET』を自分好みの色やデザインにカスタムし、それをいくつかのロケーションに連れ出すことができる。もちろんやるべきは「愛車とのツーショット」だ。

現状はお披露目段階ということもあってか、コンテンツ量は最小限。しかし、Hondaは2025年冬の『バーチャルマーケット』にも出展し、『VRChat』のバイク乗りコミュニティとも連動した展示ブースを展開している。現地住民と歩む姿勢は、『VRChat』事業としては地に足ついた、解像度の高い動きだ。

そして、『CB1000 HORNET』と『Super Cub C125』を3Dモデル化し、アバター向けギミックとして販売する計画もあるようだ。発売は3月下旬予定。大手メーカーのバイクをオフィシャルに『VRChat』内で乗り回せるようになる……と聞けば、また新たなユーザー層が開拓されそうだ。

（文＝浅田カズラ）