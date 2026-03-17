Photo: amito

こんなチャンス、滅多にない。

Keychronとギズモードが共同開発した、小さくて高機能なトラックボールデバイス「Nape Pro」。皆さんからたいへん注目をいただいております。ありがとうございます。

そのNape Proですが、もうすぐ発売となります。「あー、最初の販売に間に合わなかったよ…」とお嘆きの貴方。まだ大丈夫。実は、今月中に予約をしていただきますと、6月から7月にはお手元にお届けすることが可能です。迷っている方は、ぜひこの機会にご注文ください。

Nape Proに触れるチャンス

でも、こういうデバイスってやっぱり自分で見て、触って、確かめたいものですよね。そんな貴方に朗報です。なんと、3月25日に開催する「GIZMARTスプリングフェア」にて、ほぼ製品版のNape Proに触っていただくことができるんです！

「GIZMARTスプリングフェア」開催概要 Image: GIZMART 開催日時：2026年3月25日（水）17:30〜20:00 入場料：無料 会場： 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー 東京都千代田区紀尾井町1-3 参加にはPeatixからの事前登録が必要です。

【参加登録はこちらから】 GIZMARTスプリングフェア

今回ご用意するNape Proは10台以上。

そして、「つなふじじゃないよ、あみとうだよ」でおなじみ、開発者の綱藤（あみとう）も会場におりますので、Nape Proについてあれこれ聞いちゃうことも可能です。こんなチャンス、滅多にありませんよ。

その他にも、ギズマートで取り扱っている商品を多数展示。気になるあいつを手に取って、じっくり吟味してください。

展示製品のラインナップ

イベントで展示する製品ラインナップは、現在以下のとおりです。

Nape Pro

記念すべきギズマート第1弾商品。スティック状のボディを備えた小型のトラックボールで、たてよこナナメどの方向でも使えます。いろんなキーボードと付き合える、八方美人なやつです。

StarV Air2

スマートフォンと通信し、視界にテキストやアイコンを表示することで情報をお届けするスマートグラス。外国語をリアルタイムで字幕にするリアルタイム翻訳があれば、海外も安心です。

MAGIC MIC III

100gを切る超軽量ヘッドセット。マイクのノイズキャンセリングがとにかく強力で、まわりがガヤつくオフィスやカフェでも、AIがあなたの声だけをキレイに切り出してくれます。

YPS-S800

オフィスワークやゲームに使えるメッシュチェア。早割なら4万円を切るお手頃さながら、腰を支える左右分割型のランバーサポート、跳ね上げ式のアームレスト、上下に動く背もたれなど、ギミックもりだくさん。

この他、企画段階のプロダクトも展示予定。

世界のおもしろいプロダクトを皆さんに届けたい。そんな想いが詰まったGIZMART。皆さまにお会いできることを、編集部一同楽しみにしております。春の夜風を浴びながらのお散歩がてら、寄ってみてください。