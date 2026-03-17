高松刑務所の男性法務技官（69）が自身のブログで他人を侮辱したほか、国の訴訟に関する内部文章を掲載し、職務上の秘密を漏らしたとして減給の懲戒処分を受けました。

国の訴訟に関する秘密をホームページで漏らす

きょう（17日）付けで、減給10分の2・1か月の懲戒処分を受けたのは高松刑務所の男性法務技官（69）です。高松刑務所によりますと、男性法務技官は去年（2025年）6月から7月ごろにかけて、自分が開設したインターネットのホームページのブログに、他人を「チンピラ」「詐欺師」「バカヤロー」などと侮辱し、さらに国が当事者である訴訟に関する内部文章を掲載し、職務上知り得た秘密を漏らしたということです。

誹謗中傷を受けた被害者からの情報提供があり、刑務所が調査した結果、男性法務技官の行為が確認できたため懲戒処分にしたものです。



刑務所の聞き取りに対して男性法務技官は侮辱したことなどの行為を認め反省し、ブログから侮辱などのコメントを削除したということです。

懲戒処分を受けて高松刑務所は

職員の懲戒処分を受けて高松刑務所の小川雅之所長は「この度、当所職員がこのような事案を起こしたことにつきましては、矯正行政への信頼を著しく損ねるものであり、誠に遺憾であり、被害に遭われた方を始め関係する皆様方に、心からお詫び申し上げます」「今後は二度とこのような事案を発生させることがないよう、あらゆる機会を通じ、職員への指導を徹底し、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。