『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』のファイナルPV第2弾が公開された。

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累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による同名漫画が原作のアニメ『鬼滅の刃』。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、鬼殺隊へ入隊することから物語が始まる。

2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始。2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が公開され、2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』が放送・配信された。2023年2月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』が開催され、4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を放送・配信、2024年2月からは前作を超える145以上の国と地域で『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』が開催。5月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』が放送・配信された。そして、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』を三部作として制作することを発表。『第一章 猗窩座再来』が7月18日より公開され、公開から228日間で観客動員2715万6508人、興行収入397億1077万0400円を記録している。

ファイナルPV第2弾では、主題歌のLiSA「残酷な夜に輝け」にあわせて、鬼殺隊の死闘が次々と映し出される。

また、3月20日からフィナーレ特典の配布が決定。3月20日から3月27日にかけて配布されるのは、「エンドロールイラストカード 第1弾」。本作の最後を飾った「エンドロールイラスト」をA4サイズの大判カードで、第1弾は竈門炭治郎、嘴平伊之助、栗花落カナヲ、胡蝶しのぶ、悲鳴嶼行冥の姿が描かれている。3月28日から4月9日にかけて配布されるのは、「エンドロールイラストカード 第2弾」。第1弾と同様のカードに、竈門禰󠄀豆子、我妻善逸、不死川玄弥、冨岡義勇、時透無一郎、甘露寺蜜璃、伊黒小芭内、不死川実弥の姿が描かれている。

また、4月4日に「鬼」、4月5日に「鬼殺隊」の応援上映が開催されることも決定した。

なお本作は一部劇場を除き、4月9日をもって終映を迎える。（文＝リアルサウンド編集部）