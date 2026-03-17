TDS“25周年記念デザイン”のモノレールが運行決定！ フリーきっぷ＆スーベニアメダルも発売へ＜ディズニーリゾートライン＞
東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」は、4月15日（水）から2027年3月31日（水）までの間、東京ディズニーシーの25周年を記念したラッピングモノレールの運行を実施する。
【写真】特別感あふれる！ フリーきっぷ＆スーベニアメダルのデザイン
■“ジュビリーブルー”で彩る
今回登場するのは、東京ディズニーシー25周年の衣装を身にまとったミッキーマウスと仲間たちが描かれたラッピングモノレール。
車内では、ジュビリーブルーをベースにした華やかな装飾のほか、期間限定のBGMが流れ、特別な1年となるアニバーサリーイヤーをディズニーリゾートラインでも楽しむことができる。
また、4月1日（水）からは、25周年のロゴとディズニーの仲間たちがデザインされた全4種のスーベニアメダルを発売。
さらに、4月8日（水）からは、ジュビリーブルーの衣装をまとったダッフィーやシェリーメイなどがあしらわれたフリーきっぷ2種類も提供される。
【写真】特別感あふれる！ フリーきっぷ＆スーベニアメダルのデザイン
■“ジュビリーブルー”で彩る
今回登場するのは、東京ディズニーシー25周年の衣装を身にまとったミッキーマウスと仲間たちが描かれたラッピングモノレール。
車内では、ジュビリーブルーをベースにした華やかな装飾のほか、期間限定のBGMが流れ、特別な1年となるアニバーサリーイヤーをディズニーリゾートラインでも楽しむことができる。
また、4月1日（水）からは、25周年のロゴとディズニーの仲間たちがデザインされた全4種のスーベニアメダルを発売。
さらに、4月8日（水）からは、ジュビリーブルーの衣装をまとったダッフィーやシェリーメイなどがあしらわれたフリーきっぷ2種類も提供される。