「ウォーリーをさがせ！のようだ」「アトレティコ・マドリーみたい」アメリカ代表の北中米Ｗ杯用新ユニが話題！「絶対に買う」
アメリカサッカー協会とサプライヤーのナイキ社は３月16日、北中米ワールドカップでアメリカ代表が着用する新ユニホームを発表した。
今回のコレクションは、「ストライプキット」と「スターズキット」の２種類に加え、「ゴールキーパー用キット」で構成。ユースからシニアまで、全27の代表チームが共通のエンブレムとデザインを用いる初の統一ビジュアルとなった。
ストライプキットは、赤と白を基調としたボーダー柄があしらわれている。一方のスターズキットは、国を象徴する星を際立たせ、ダークをベースとしたデザインとなっている。
この新ユニがアメリカサッカー協会の公式SNSで公開されると、ファンからは「今までで最高のユニホームだ」「ボーダー柄はすごくかっこいいね」「アトレティコ・マドリーみたい」「絶対に買う」「ウォーリーをさがせ！のようだ」「衝撃的だ」といった声が寄せられている。
今大会、開催国の１か国として戦うアメリカは、グループＤでパラグアイ、オーストラリア、欧州プレーオフＣの勝者（トルコ、ルーマニア、スロバキア、コソボ）と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】アメリカ代表の新ユニも！ 世界各国の北中米Ｗ杯“本大会用”ユニホームを一挙公開！
今回のコレクションは、「ストライプキット」と「スターズキット」の２種類に加え、「ゴールキーパー用キット」で構成。ユースからシニアまで、全27の代表チームが共通のエンブレムとデザインを用いる初の統一ビジュアルとなった。
ストライプキットは、赤と白を基調としたボーダー柄があしらわれている。一方のスターズキットは、国を象徴する星を際立たせ、ダークをベースとしたデザインとなっている。
この新ユニがアメリカサッカー協会の公式SNSで公開されると、ファンからは「今までで最高のユニホームだ」「ボーダー柄はすごくかっこいいね」「アトレティコ・マドリーみたい」「絶対に買う」「ウォーリーをさがせ！のようだ」「衝撃的だ」といった声が寄せられている。
今大会、開催国の１か国として戦うアメリカは、グループＤでパラグアイ、オーストラリア、欧州プレーオフＣの勝者（トルコ、ルーマニア、スロバキア、コソボ）と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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