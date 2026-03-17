プロ野球開幕まであと１０日。



元ＷＢＣ日本代表ヘッドコーチの白井一幸さんが、ファイターズに復帰した有原航平投手の本音に迫りました。



（白井一幸さん）「おかえりなさい」



（有原航平投手）「ありがとうございます」



（白井一幸さん）「いろいろな選択肢からファイターズを選んだ理由は？」



（有原航平投手）「北海道で優勝したいのが一番。優勝をことし目指していく中で、本当に有原の力が必要だというのをすごく伝えていただきましたし、（ファイターズは）本当に投手のレベルが高いので、僕の中でそういうところでやりたいというのがあった」





（白井一幸さん）「（チームには）ともに最多勝をとった伊藤大海投手もいるが？」（有原航平投手）「めちゃくちゃ刺激になりますね。そういう選手とチームメートになれたので、情報交換をしながらやっていきたい」ソフトバンクで２０２４年から２年連続で最多勝を獲得した有原投手に、新庄監督も大きな期待を寄せています。（新庄監督）「エスコン１発目は有原くんでいきたい。１８０イニングは必ず投げてもらいたい」新庄監督は２０２６年１月に、本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOでの開幕戦で、「有原投手を先発させる」と明言しました。有原投手は２０１６年にファイターズでリーグ優勝と日本一を経験し、その後ソフトバンクでも２度リーグ優勝。そのうち１回は日本一に輝いています。（白井一幸さん）「優勝するチームは勝ちにこだわる」（有原航平投手）「（ソフトバンクでは）勝ちが本当に最優先だったので、１試合にかける思いをすごく感じました。２連敗したら空気が変わるというか、３連敗とかしたらおおごと」（白井一幸さん）「これがあれば優勝間違いないというポイントは？」（有原航平投手）「教えてくださいよ、白井さん。連敗が長く続かないようにというのはあると思うので、うまく切り替えですね。後半戦の優勝がかかった時には、もう少しどっしりと１人１人がやることをしっかりできるように」（白井一幸さん）「やるべきことをやれば」（有原航平投手）「結果が出るというのはすごく学んだので、そういう声かけができたらなと思う」有原投手が入団した２０１５年から３年間、ファイターズでともに戦った白井さんから見たいまの有原投手は…（白井一幸さん）「私は有原投手の若いころから見ていて、投げる能力は高いけどちょっとメンタル的にね」（有原航平投手）「気持ちが入りすぎることはあった。そういうところはだいぶコントロールができるようになった」（白井一幸さん）「（メンタルが）有原投手の一番の成長だと思っている」（有原航平投手）「そんなにカッカするなというか。『それをやってもあんまり意味ないぞ』と（先輩に）言われていてもわかっていなかったので、いまようやくすごくわかってきました」そんな有原投手の今シーズンの目標は…（有原航平投手）「キャリアハイを目指したい。１８０イニングは最低で、もっと上、２００イニングまで目指したい」（白井一幸さん）「２００イニングを投げると１８～２０勝というのも」（有原航平投手）「それぐらい勝っていないとそこまでイニングいけないと思うので、でも本当に勝てるだけ勝ちたい」