歌手の相川七瀬（51）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。家族ぐるみで親交のある、お笑いコンビ「ハイヒール」モモコ（62）の長女について語った。

2人は、かつて出演した家族同伴のロケ番組での共演をきっかけに、先に子供同士が仲良くなり、連絡先を交換したことで距離を縮めた。

「シャネル好き」で知られ、そのための日々の節約ぶりを公言しているモモコについて、相川は「もったいない精神が凄い」「SDGsの走り」と表現。ともに食事に行った際、食べ残しがあるとモモコは「もったいないから、銀紙ある？」と、店員にアルミホイルをリクエストすると話した。

そして相川は「こないだ娘さんと久しぶりに、一緒にご飯を食べた」と、モモコの23歳になる長女と食事をした時のこと。「“あ、ゴメン、この肉もったいないから銀紙”って言った時に、“モモコさんや！”」と驚いたという。

「受け継いでる」と感心する相川に、モモコは「全部持って帰るのが当たり前なんで、ナイロン袋もタッパーも持ち歩いてます」と告白。とくに長女に教えたわけではなく「言わんでも勝手にやってる」と明かした。

これを受けて、「ハライチ」岩井勇気は「どのぐらいの店でもやるのか」と気にすると、相川は「ハイレベルな店でもやります」とサラリ。「ハイレベルな店ほどやってます」と強調したが、モモコは「もし何かあっても、絶対にお宅の肉やって言いませんから」と、店側に念押ししての行動だと釈明。「私の責任です」と笑っていた。