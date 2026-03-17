◇第6回WBC決勝ラウンド 準決勝 ベネズエラ4ー2イタリア（2026年3月16日 ローンデポ・パーク）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは16日（日本時間17日）、準決勝でイタリアを4―2で下し、初の決勝進出を果たした。1点ビハインドの7回に4連打などで3点を奪い逆転した。17日（同18日）の決勝で米国と対戦する。

4点目の中前適時打を放ったルイス・アラエス内野手（28＝ジャイアンツ）は試合後、Netflix（ネットフリックス）のインタビューに答え「興奮している。大満足の結果が出た。勝利を決めてやるぞという気持ちで打った。観客がかなり後押ししてくれた。僕もチームも雰囲気は凄く良かった」と喜びを語った。

7回は四球とタイムリー3本を含む単打4本で逆転した。アクーニャは遊ゴロで懸命に一塁を駆け抜けて同点の内野安打にした。つなぎの野球について問われると「これが野球の醍醐味（だいごみ）。本塁打を打つを能力はあるけど、やっぱりつないで、ああいう懸命な走り。これがチームを盛り上げて逆転につながったと思う」と胸を張った。

決勝で戦う米国は前回、準々決勝で逆転負けを喫した相手。メジャーで3度の首位打者を獲得した主砲は「明日は必ず勝てると思っている。優勝するつもりでいく。そしてWBCを楽しみたい」と意気込んだ。