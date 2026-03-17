戸田恵梨香「リブート」一香の役作りでイメージした女優告白「すごい裏話」「納得」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/03/17】女優の戸田恵梨香が3月16日、自身のInstagramを更新。自身が出演しているTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の役作り秘話を明かした。＜※第8話ネタバレあり＞
【写真】戸田恵梨香「リブート」役作りで意識した美人女優
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”となっている。
同作で裏組織「ゴーシックスコーポレーション」の公認会計士であり、幸後一香を演じている戸田。一香は、妻・夏海（山口紗弥加）を殺した疑いで警察から追われていた早瀬に儀堂へリブートすることを提案し、真犯人を捜す早瀬をサポートしていた。一方で謎が多い人物でもあり、彼女の言動を巡ってSNS上では考察合戦が繰り広げられていたが、第8話（15日放送）で本物の一香が合六（北村有起哉）の手下によって殺害され、夏海が一香にリブートしていたことが明かされた。
今回、戸田は「ギャル恵梨香に付き合ってくれてるパイセン紗弥加ねぇさん」と紹介し、共演中の女優・山口紗弥加とお茶目なポーズを決めたオフショットを披露。さらに「今回の夏海が演じる一香は吉瀬美智子イメージ ベース芝居山口紗弥加」と同じ芸能事務所「フラーム」に所属する山口や吉瀬の名を挙げ「演じるのが私ということで一香はフラームで出来ています→なんのはなし？」と役作り秘話を明かした。
戸田の投稿にSNS上では「ギャルな2人が可愛すぎる」「劇中とのギャップありすぎ」「吉瀬さんがイメージ！？」「すごい裏話」「吉瀬さんっぽいと思ってた」「納得」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”となっている。
◆戸田恵梨香「リブート」役作り秘話
同作で裏組織「ゴーシックスコーポレーション」の公認会計士であり、幸後一香を演じている戸田。一香は、妻・夏海（山口紗弥加）を殺した疑いで警察から追われていた早瀬に儀堂へリブートすることを提案し、真犯人を捜す早瀬をサポートしていた。一方で謎が多い人物でもあり、彼女の言動を巡ってSNS上では考察合戦が繰り広げられていたが、第8話（15日放送）で本物の一香が合六（北村有起哉）の手下によって殺害され、夏海が一香にリブートしていたことが明かされた。
今回、戸田は「ギャル恵梨香に付き合ってくれてるパイセン紗弥加ねぇさん」と紹介し、共演中の女優・山口紗弥加とお茶目なポーズを決めたオフショットを披露。さらに「今回の夏海が演じる一香は吉瀬美智子イメージ ベース芝居山口紗弥加」と同じ芸能事務所「フラーム」に所属する山口や吉瀬の名を挙げ「演じるのが私ということで一香はフラームで出来ています→なんのはなし？」と役作り秘話を明かした。
◆戸田恵梨香の投稿に反響
戸田の投稿にSNS上では「ギャルな2人が可愛すぎる」「劇中とのギャップありすぎ」「吉瀬さんがイメージ！？」「すごい裏話」「吉瀬さんっぽいと思ってた」「納得」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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