三上悠亜、美スタイル際立つキャミワンピ私服公開「シルエットが素敵」「綺麗すぎて眼福」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/03/17】タレントの三上悠亜が3月15日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ私服姿を披露した。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「シルエットが素敵」ボディラインくっきりキャミワンピ姿
三上は「＃ゆあしふく」「台湾でロマンチックな船乗った 夜のデジカメ盛れる」とつづり、私服ショットを公開。自身のプロデュースしているブランドのブラウンのチェック柄のキャミソールワンピース姿を披露している。
この投稿にファンからは「女性らしいシルエットが素敵すぎる」「夜景より輝いてる」「綺麗すぎて眼福」「女神様降臨」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「シルエットが素敵」ボディラインくっきりキャミワンピ姿
◆三上悠亜、私服姿公開
三上は「＃ゆあしふく」「台湾でロマンチックな船乗った 夜のデジカメ盛れる」とつづり、私服ショットを公開。自身のプロデュースしているブランドのブラウンのチェック柄のキャミソールワンピース姿を披露している。
◆三上悠亜の私服ショットに反響
この投稿にファンからは「女性らしいシルエットが素敵すぎる」「夜景より輝いてる」「綺麗すぎて眼福」「女神様降臨」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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