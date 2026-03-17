三上悠亜（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/17】タレントの三上悠亜が3月15日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ私服姿を披露した。

【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「シルエットが素敵」ボディラインくっきりキャミワンピ姿

◆三上悠亜、私服姿公開


三上は「＃ゆあしふく」「台湾でロマンチックな船乗った 夜のデジカメ盛れる」とつづり、私服ショットを公開。自身のプロデュースしているブランドのブラウンのチェック柄のキャミソールワンピース姿を披露している。

◆三上悠亜の私服ショットに反響


この投稿にファンからは「女性らしいシルエットが素敵すぎる」「夜景より輝いてる」「綺麗すぎて眼福」「女神様降臨」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

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