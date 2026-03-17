加藤綾菜、余った白菜でできる簡単料理披露「時短なのにボリューム満点」「子どもと作りたい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】タレントの加藤綾菜が3月15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。簡単レシピを紹介し、話題を呼んでいる。
【写真】加トちゃんの37歳美人妻「時短なのにボリューム満点」余った白菜で作ったシュウマイ
綾菜は「＃簡単レシピ」のハッシュタグとともに「『SNS話題のアレ』それでも私は、失敗しないので！！」というタイトルで動画を投稿。「TikTokでバズってる、余った白菜でできるシュウマイを、ちょっと、綾菜流にアレンジしてやっていきます」とこの日のメニューを紹介すると、手際よく白菜をみじん切りに。豚のミンチに中華味の素やすりおろし生姜などを入れた後「綾菜流っていうのはただこれを入れるだけなんだけど…」と自身が共同開発しただし粉なども加え、白菜と良く混ぜて丸めて種を完成。フライパンに並べた後で上から皮を載せ、蒸し焼きにすると、手軽でボリュームたっぷりの白菜シューマイができあがった。
この投稿には「白菜を大量消費できて最高」「美味しそう」「子どもと作りたい」「手軽に真似できそう」「時短なのにボリューム満点で助かる」「さすが手際いい」といった声が寄せられている。
綾菜と夫でタレントの加藤茶は2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】加トちゃんの37歳美人妻「時短なのにボリューム満点」余った白菜で作ったシュウマイ
◆加藤綾菜、簡単レシピ紹介
綾菜は「＃簡単レシピ」のハッシュタグとともに「『SNS話題のアレ』それでも私は、失敗しないので！！」というタイトルで動画を投稿。「TikTokでバズってる、余った白菜でできるシュウマイを、ちょっと、綾菜流にアレンジしてやっていきます」とこの日のメニューを紹介すると、手際よく白菜をみじん切りに。豚のミンチに中華味の素やすりおろし生姜などを入れた後「綾菜流っていうのはただこれを入れるだけなんだけど…」と自身が共同開発しただし粉なども加え、白菜と良く混ぜて丸めて種を完成。フライパンに並べた後で上から皮を載せ、蒸し焼きにすると、手軽でボリュームたっぷりの白菜シューマイができあがった。
◆加藤綾菜の投稿に反響
この投稿には「白菜を大量消費できて最高」「美味しそう」「子どもと作りたい」「手軽に真似できそう」「時短なのにボリューム満点で助かる」「さすが手際いい」といった声が寄せられている。
綾菜と夫でタレントの加藤茶は2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】