【感動】マヨなしでも絶品、脂質オフ！白だし×ヨーグルトで『大人の軽やかポテサラ』

マヨネーズを使わず、白だしで味をととのえる軽やかなポテトサラダ。

ヨーグルトを加えることで、さっぱりしながらもクリーミーな味わいに仕上がります。いつものポテサラとはひと味違う、やさしいおいしさです。

『白だしポテサラ』のレシピ

材料（2人分）

じゃがいも……2個（約250g）

新玉ねぎ……1/4個（約50g）

きゅうり……1/2本（約50g）

プレーンヨーグルト……大さじ3

白だし……大さじ1

粗びき黒こしょう……少々

作り方

（1）下ごしらえをする

じゃがいもはよく洗って皮ごと半分に切る。断面を下にして耐熱のボールに入れ、ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で6分加熱する。玉ねぎは縦に薄切りにする。きゅうりは1cm角に切る。

（2）じゃがいもをつぶして混ぜる

じゃがいもは熱いうちに皮をむいて（やけどに注意）ボールに戻し入れ、白だし、粗びき黒こしょうを加えてフォークで粗くつぶしながらなじませる。粗熱が取れたら玉ねぎ、きゅうり、ヨーグルトを加えてさっと混ぜる。

見た目はなじみのポテサラだけれど、ひと口食べれば「おっ？」となるおいしさ。気分を変えたい日の一品にもおすすめです♪

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）