【感動】マヨなしでも絶品、脂質オフ！白だし×ヨーグルトで『大人の軽やかポテサラ』
マヨネーズを使わず、白だしで味をととのえる軽やかなポテトサラダ。
ヨーグルトを加えることで、さっぱりしながらもクリーミーな味わいに仕上がります。いつものポテサラとはひと味違う、やさしいおいしさです。
『白だしポテサラ』のレシピ
材料（2人分）
じゃがいも……2個（約250g）
新玉ねぎ……1/4個（約50g）
きゅうり……1/2本（約50g）
プレーンヨーグルト……大さじ3
白だし……大さじ1
粗びき黒こしょう……少々
作り方
（1）下ごしらえをする
じゃがいもはよく洗って皮ごと半分に切る。断面を下にして耐熱のボールに入れ、ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で6分加熱する。玉ねぎは縦に薄切りにする。きゅうりは1cm角に切る。
（2）じゃがいもをつぶして混ぜる
じゃがいもは熱いうちに皮をむいて（やけどに注意）ボールに戻し入れ、白だし、粗びき黒こしょうを加えてフォークで粗くつぶしながらなじませる。粗熱が取れたら玉ねぎ、きゅうり、ヨーグルトを加えてさっと混ぜる。
見た目はなじみのポテサラだけれど、ひと口食べれば「おっ？」となるおいしさ。気分を変えたい日の一品にもおすすめです♪
教えてくれたのは…
郄山 かづえタカヤマ カヅエ
料理家
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出版社の編集アシスタント、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の食感や香りをいかしたシンプルな料理から、華やかなおつまみまで、日々の食事を大切にしながら楽しむレシピを提案している。すぐにまねしたくなるような、ほめられる盛りつけに定評がある。