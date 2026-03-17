吉野北人（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/17】THE RAMPAGEの吉野北人が3月15日、自身のInstagramを更新。そばかすメイク姿を公開した。

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◆吉野北人、そばかすメイクのMVオフショット公開


吉野は「hate you? love you? 沢山聴いてください」とつづり、HOKUTO（吉野）名義の楽曲「hate you? love you?」のMVのオフショットを投稿。黒いタンクトップ姿で、頬にそばかすを描いたメイク姿を披露している。

また、サーモンピンクのジャケットを着ているショットや黒スーツ姿も投稿している。

◆吉野北人の投稿に反響


この投稿にファンからは「オフショット待ってました」「メロすぎて罪深い」「破壊力すごい」「本当に顔面国宝」「そばかすの幼さも素敵」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

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