THE RAMPAGE吉野北人、そばかすメイクで印象ガラリ「メロすぎて罪深い」「破壊力すごい」とファン悶絶
【モデルプレス＝2026/03/17】THE RAMPAGEの吉野北人が3月15日、自身のInstagramを更新。そばかすメイク姿を公開した。
【写真】LDH所属イケメン「メロすぎ」そばかすメイク×タンクトップで色気漂う
吉野は「hate you? love you? 沢山聴いてください」とつづり、HOKUTO（吉野）名義の楽曲「hate you? love you?」のMVのオフショットを投稿。黒いタンクトップ姿で、頬にそばかすを描いたメイク姿を披露している。
また、サーモンピンクのジャケットを着ているショットや黒スーツ姿も投稿している。
この投稿にファンからは「オフショット待ってました」「メロすぎて罪深い」「破壊力すごい」「本当に顔面国宝」「そばかすの幼さも素敵」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆吉野北人、そばかすメイクのMVオフショット公開
吉野は「hate you? love you? 沢山聴いてください」とつづり、HOKUTO（吉野）名義の楽曲「hate you? love you?」のMVのオフショットを投稿。黒いタンクトップ姿で、頬にそばかすを描いたメイク姿を披露している。
また、サーモンピンクのジャケットを着ているショットや黒スーツ姿も投稿している。
◆吉野北人の投稿に反響
この投稿にファンからは「オフショット待ってました」「メロすぎて罪深い」「破壊力すごい」「本当に顔面国宝」「そばかすの幼さも素敵」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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