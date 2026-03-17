高知県宿毛からスタートした2026年の桜開花前線は、平年より早いペースで進んでいます。日本気象協会tenki.jpでは、各地で予想より早い開花となっていることや、つぼみの膨らみを考慮し、きょう17日、桜開花・満開予想の更新を行いました。名古屋は秒読み、東京の開花は前回予想から2日早まり19日の予想です。

17日正午までの開花状況

日本気象協会が予想する地点のうち、2026年全国トップの開花となったのは高知県宿毛(※)で、3月15日に開花しました。その後、16日には高知と岐阜、甲府で開花が確認されました。17日は正午現在、開花の便りはありません。





岐阜の開花は、平年より9日早く、2023年3月16日と並び、過去最も早くなりました。甲府の開花は、平年より9日早く、2023年3月17日より1日早く、過去最も早くなりました。(※) 宿毛は気象台の標本木ではなく日本気象協会の独自地点です。図は気象台の標本木の開花状況のため、宿毛の表示はありません。

春の足音早まる 東京・名古屋も開花間近

高知、岐阜、甲府は2月下旬から3月はじめの暖かさが影響したとみられ、これまでの予想より早い開花となりました。また、各地のつぼみの膨らみも考慮した結果、前回予想から1週間ほど予想日が早まったところがあります。



名古屋の開花は秒読みで、きょう17日午後にも開花基準となる5〜6輪以上の開花が見込まれています。今日17日開花すれば、1953年の統計開始以来、最も早い記録と並びます。

東京の開花も、前回予想の21日開花予想から2日早まり、平年より5日早い19日の開花予想、満開は平年より6日早い25日の予想です。



主要都市の予想は下記です。



福岡…3月21日開花⇒3月30日満開

広島…3月21日開花⇒3月31日満開

大阪…3月22日開花⇒4月2日満開

名古屋…3月17日開花⇒3月24日満開

東京…3月19日開花 → 3月25日満開

仙台…4月1日開花⇒4月6日満開

札幌…4月26日開花⇒4月29日満開



なお、全国の傾向としては、2026年の桜の開花と満開は、西日本では平年並みか早く、東日本と北日本では平年より早い所が多いでしょう。

【言葉の説明】

平年:1991〜2020年の平均値

かなり早い:平年よりも7日以上早い

早い:平年よりも3日から6日早い

平年並:平年との差が2日以内

遅い:平年よりも3日から6日遅い

かなり遅い:平年よりも7日以上遅い